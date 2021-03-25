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- 25 Mar 2021 - 18:24 G: 25 Mar 2021 - 18:44

Merve Boluğur’dan Sütyensiz Görsel! Görenler “Yok Artık” Diyor… Beğeni Butonu Çöktü, İşlevsiz Kaldı! “O Kadar Çekici Bir Kadın Ki…”

Sosyal medya mecralarının en beğenilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur paylaşımlarıyla kalplere ve akıllara kazınıyor. Son paylaşımlarından biri olan sütyensiz paylaşımı ise dikkatleri üzerine çekti. Kısa bir sürede sosyal medya mecralarında yayılan bu fotoğrafı görenler ise “Yok artık” sözlerini dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra Twitter ve Instagram gibi mecralarda hızlıca yayılan güzellik abidesi fotoğrafında ise beğeni butonu resmen çöktü ve işlevini kaybetti. Binlerce yorum ise peş peşe geldi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, uzun bir süredir dizide ya da başka bir projede yer almıyor. Hayranları ise kısa bir süre içerisinde bir yapımda yer almasını istiyor.

Oyunculuk kariyerini kısa bir süreliğini de olsa askıya alan güzel oyuncu şimdilerde yeni bir işle ilgileniyor. Müzik sektöründen ilerlemek isteyen Merve Boluğur’un çalışmaları ise bir süredir devam ediyor. Youtube’de kendisine ait bir hesap açan güzel oyuncu duygu ve düşüncelerini tüm takipçileriyle paylaşıyor.

25 Mar 2021 - 18:24 Ankara- Magazin

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