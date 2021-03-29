Masumlar Apartmanı Dizisinden Gülben Ayrılıyor! Başka Bir Projeye İmzasını Attı, El Sıkıştı! Hikayesi Yavaş Yavaş Bitiyor! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan diziden Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar yeni projesiyle el sıkıştı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Merve Dizdar'ın bu ani ayrılığı ise hayranlarında büyük bir şok etkisi yarattı. Adını Masumlar Apartmanı dizisinde daha geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Dizdar, ekranlarda olduğu dönemde göstermiş olduğu üstün performansıyla seyircileri adeta büyülemişti. Dizide canlandırdığı Gülben karakterini ustaca yüklenen Merve Dizdar diziden ayrıldığını ise sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi dizide neler olacak?
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Dizdar yaptığı paylaşımla akıllara kazındı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan oyuncu dizide en son büyük bir değişime uğramış ve herkesi şoka sokmuştu. Normalde herkesi kendinden daha çok düşünen bir karakter olan Gülben, adeta çıldırmış gibi bir haldeydi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.