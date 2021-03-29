Masumlar Apartmanı Dizisinden Gülben Ayrılıyor! Başka Bir Projeye İmzasını Attı, El Sıkıştı! Hikayesi Yavaş Yavaş Bitiyor! Neler Oluyor?

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Dizdar, ekranlarda olduğu dönemde göstermiş olduğu üstün performansıyla seyircileri adeta büyülemişti. Dizide canlandırdığı Gülben karakterini ustaca yüklenen Merve Dizdar diziden ayrıldığını ise sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi dizide neler olacak?

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Dizdar yaptığı paylaşımla akıllara kazındı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan oyuncu dizide en son büyük bir değişime uğramış ve herkesi şoka sokmuştu. Normalde herkesi kendinden daha çok düşünen bir karakter olan Gülben, adeta çıldırmış gibi bir haldeydi.