Merve Boluğur Hakkında Şok Ötesi İddia! Demet Akalın ve Serenay Sarıkaya Gibi Olmak İstedi Ama Olanlar Oldu! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Oldu!
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Merve Boluğur hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programında konuşulan Merve Boluğur için "Ekranların artık hep aranmayan yüzü" sözleriyle giriş yapılan haber başlığında çok ilginç bir iddia konuşulmaya başladı. Magazin sayfalarında sık sık konuşulan isim gerek giyim tarzıyla gerekse paylaşımlarıyla gündemin bir numarası oluyor.
Söylemezsem Olmaz programında ise Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil sunuculuğunu yapıyor. Birbirinden farklı isimlerin magazindeki gündemlerini ele alan üç isim ise birbirinden çarpıcı konular hakkında yorumlar yapıyor. Merve Boluğur'un Demet Akalın ve Serenay Sarıkaya'nın izinden giderek bir şeyleri 'bedava' gündeme getirmesi ise dikkatleri üzerine çekti.
Söylemezsem Olmaz ekibi tarafından hazırlanan özel video ise konuya girilmeden önce VTR olarak ekranlara geldi. Youtube kanalından "Sonunda bu da oldu! Oteller Merve Boluğur'dan bıktı!" başlığı adı altında yayınlanan video 8 bini aşkın görüntüleme aldı. Henüz iddia aşasında olan bu konu hakkında Bircan Bali ise şok edici sözler söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.