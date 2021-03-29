Merve Boluğur Hakkında Şok Ötesi İddia! Demet Akalın ve Serenay Sarıkaya Gibi Olmak İstedi Ama Olanlar Oldu! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Oldu!

Söylemezsem Olmaz programında ise Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil sunuculuğunu yapıyor. Birbirinden farklı isimlerin magazindeki gündemlerini ele alan üç isim ise birbirinden çarpıcı konular hakkında yorumlar yapıyor. Merve Boluğur'un Demet Akalın ve Serenay Sarıkaya'nın izinden giderek bir şeyleri 'bedava' gündeme getirmesi ise dikkatleri üzerine çekti.

Söylemezsem Olmaz ekibi tarafından hazırlanan özel video ise konuya girilmeden önce VTR olarak ekranlara geldi. Youtube kanalından "Sonunda bu da oldu! Oteller Merve Boluğur'dan bıktı!" başlığı adı altında yayınlanan video 8 bini aşkın görüntüleme aldı. Henüz iddia aşasında olan bu konu hakkında Bircan Bali ise şok edici sözler söyledi.