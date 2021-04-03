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- 03 Nis 2021 - 16:56 G: 03 Nis 2021 - 17:12

Sadakatsiz Dizsine Yasak Elma Şoku! Ortak Bölüm Geliyor! Eda Ece ve Şevval Sam Yasak Elma Dizisinden Sadakatsiz Dizisine Giriş Yaptı! “Aman Allah’ım Neler Oluyor?”

Dizi dünyasında bir ilk yaşanıyor. Son dönemde televizyon dizileri arasında artan rekabet ortamına öyle bir yenisi eklendi ki, bu hamle ile seyirciler bir ilk ile karşılaşacak. Haftanın her günü reyting mücadelesine neden olan diziler, bu kez televizyonda bir ilke imza atıyor. Sevilen iki dizi birleşiyor. İddiaları kanıtlayan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıma girdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizi severleri çok yakından ilgilendiren bu gelişme ile ekranlarda beraber yer alacak bu iki dizi herkesi hayretler içinde bıraktı. Sadakatsiz dizisine Yasak Elma’dan geçişler başladı bile. Dizi severlerin adeta ayakta okuduğu bu haber sosyal medyada gündemine bomba gibi düştü. Heyecanla beklenilen ortak bölümün yayın tarihi ise herkesi heyecanlandıracak.

Başlarda bu diziler arasında bir takım transferler geçekleşmişti. Başta Yasak Elma’nın yönetmen koltuğunda oturan Neslihan Yeşilyurt, Sadakatsiz dizisine geçiş yapmıştı. Başarılı yönetmenin dizide aldığı ilk kararlardan bir tanesi de Yasak Elma dizisinin vazgeçilmezi Şevval Sam’ın oğlu Emir Tarık Tekin’i kadroya dahil etmesiydi.

03 Nis 2021 - 16:56 Ankara- Magazin

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