Sefirin Kızı Dizisinde Bir Hafta Sonra Neslihan Atagül Rüzgarı Esecek! Yeni Bölümüne Dair Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İşin Arkasında...
STAR TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi kısa bir süre sonra final yapıyor. Dizinin 52. bölümü dizinin kaderini tamamen değiştirecek. Final iddialarının yanı sıra diziye kısa bir süre önce veda eden Neslihan Atagül, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı sağlık sorunundan dolayı diziye veda eden Neslihan Atagül rüzgarı kısa bir süre sonra esecek!
Diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine ise rekor bir fiyatla Tuba Büyüküstün gelmişti. Kara Para Aşk dizisinde çok beğenilen ikili, Sefirin Kızı dizisinde aynı uyumu yakalayamadı. Neslihan Atagül'ün ayrılışının ardından sadece bir bölüm sonra Uraz Kaygırlaroğlu'da diziden ayrılmıştı. İki isimden sonra giderek kan kaybeden dizi, son demlerini şu sıralarda yaşıyor.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide yeni gelişmeler yaşanmaya başlıyor fakat dizinin senaryosu dizi izleyicilerini etkilemiyor. Reytinglerde giderek çakılan dizi, sevenlerine yaklaşık olarak 5 bölüm sonra veda edecek. Final bölümünde Neslihan Atagül'ün yer alacağı konuşulurken bugün gündeme gelen bir iddia tüm dengeleri değiştirdi.
05 Nis 2021 - 14:14 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.