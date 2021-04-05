Sefirin Kızı Dizisinde Bir Hafta Sonra Neslihan Atagül Rüzgarı Esecek! Yeni Bölümüne Dair Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İşin Arkasında...

Diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine ise rekor bir fiyatla Tuba Büyüküstün gelmişti. Kara Para Aşk dizisinde çok beğenilen ikili, Sefirin Kızı dizisinde aynı uyumu yakalayamadı. Neslihan Atagül'ün ayrılışının ardından sadece bir bölüm sonra Uraz Kaygırlaroğlu'da diziden ayrılmıştı. İki isimden sonra giderek kan kaybeden dizi, son demlerini şu sıralarda yaşıyor.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide yeni gelişmeler yaşanmaya başlıyor fakat dizinin senaryosu dizi izleyicilerini etkilemiyor. Reytinglerde giderek çakılan dizi, sevenlerine yaklaşık olarak 5 bölüm sonra veda edecek. Final bölümünde Neslihan Atagül'ün yer alacağı konuşulurken bugün gündeme gelen bir iddia tüm dengeleri değiştirdi.