Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Nis 2021 - 14:14 G: 05 Nis 2021 - 15:01

Sefirin Kızı Dizisinde Bir Hafta Sonra Neslihan Atagül Rüzgarı Esecek! Yeni Bölümüne Dair Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İşin Arkasında...

STAR TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi kısa bir süre sonra final yapıyor. Dizinin 52. bölümü dizinin kaderini tamamen değiştirecek. Final iddialarının yanı sıra diziye kısa bir süre önce veda eden Neslihan Atagül, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı sağlık sorunundan dolayı diziye veda eden Neslihan Atagül rüzgarı kısa bir süre sonra esecek!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine ise rekor bir fiyatla Tuba Büyüküstün gelmişti. Kara Para Aşk dizisinde çok beğenilen ikili, Sefirin Kızı dizisinde aynı uyumu yakalayamadı. Neslihan Atagül'ün ayrılışının ardından sadece bir bölüm sonra Uraz Kaygırlaroğlu'da diziden ayrılmıştı. İki isimden sonra giderek kan kaybeden dizi, son demlerini şu sıralarda yaşıyor. 

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide yeni gelişmeler yaşanmaya başlıyor fakat dizinin senaryosu dizi izleyicilerini etkilemiyor. Reytinglerde giderek çakılan dizi, sevenlerine yaklaşık olarak 5 bölüm sonra veda edecek. Final bölümünde Neslihan Atagül'ün yer alacağı konuşulurken bugün gündeme gelen bir iddia tüm dengeleri değiştirdi.

05 Nis 2021 - 14:14 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde “Ankaralı” Serkan Çayoğlu Nereli?  Serkan Çayoğlu Memleketini Görünce Şaşıracaksınız… mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde “Ankaralı” Serkan Çayoğlu Nereli?  Serkan Çayoğlu Memleketini Görünce Şaşıracaksınız…
Yasak Elma Dizisi 105. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Yasak Elma 105. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 105. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Yasak Elma 105. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi İzleyenlere Müjde Üzerine Müjde! Senaristler Seyircinin Sesini Duydu! Çalışmalar Artık Bambaşka Bir Şekilde Olacak! Kanal Değişiyor… mask
Ramo Dizisi İzleyenlere Müjde Üzerine Müjde! Senaristler Seyircinin Sesini Duydu! Çalışmalar Artık Bambaşka Bir Şekilde Olacak! Kanal Değişiyor…
Maraşlı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 121. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 121. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisine Dev Transfer! İki İsimden Biri Olmaya Geliyor! Usta Oyuncu Kırmızı Oda’yı Talan Edecek! Gelişi Kıyamet Gibi Olacak! mask
Kırmızı Oda Dizisine Dev Transfer! İki İsimden Biri Olmaya Geliyor! Usta Oyuncu Kırmızı Oda’yı Talan Edecek! Gelişi Kıyamet Gibi Olacak!
Çukur Dizisine Yamaç Değil Ama O İsim Veda Ediyor! Ölümü Öyle Acı Olacak Ki, Tüyler Ürperecek! O İsmin Şok Ölümü Dengeleri Alt Üst Edecek! mask
Çukur Dizisine Yamaç Değil Ama O İsim Veda Ediyor! Ölümü Öyle Acı Olacak Ki, Tüyler Ürperecek! O İsmin Şok Ölümü Dengeleri Alt Üst Edecek!
Kurtlar Vadisi Oyuncularının Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Meğer Bir Dönemin Damgası Olan Dizi Servet Dağıtıyormuş! Bölüm Başına... mask
Kurtlar Vadisi Oyuncularının Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Meğer Bir Dönemin Damgası Olan Dizi Servet Dağıtıyormuş! Bölüm Başına...
Çukur Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Akıllara Gelenin Tam Tersi Olacak, Çukur’u Kıyamet Bekliyor! Meğer Dizinin Son Bölümünde Vartolu ve Yamaç… mask
Çukur Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Akıllara Gelenin Tam Tersi Olacak, Çukur’u Kıyamet Bekliyor! Meğer Dizinin Son Bölümünde Vartolu ve Yamaç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde “Ankaralı” Serkan Çayoğlu Nereli?  Serkan Çayoğlu Memleketini Görünce Şaşıracaksınız… mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde “Ankaralı” Serkan Çayoğlu Nereli?  Serkan Çayoğlu Memleketini Görünce Şaşıracaksınız…
Dünya Genelinde Kovid-19 Aşılaması Artıyor! Toplam Aşı Dozu 664 Milyonu Geçti mask
Dünya Genelinde Kovid-19 Aşılaması Artıyor! Toplam Aşı Dozu 664 Milyonu Geçti
Ton Balığının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Uzman İsim Ton Balığı Faydalarını Açıkladı mask
Ton Balığının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Uzman İsim Ton Balığı Faydalarını Açıkladı
İspanya, Geride Kaldığı Kovid-19 Aşılamasında Hızını Artırdı! mask
İspanya, Geride Kaldığı Kovid-19 Aşılamasında Hızını Artırdı!
Borussia Dortmund'un 16 Yaşındaki Starı Youssoufa Moukoko Sezonu Kapattı! mask
Borussia Dortmund'un 16 Yaşındaki Starı Youssoufa Moukoko Sezonu Kapattı!
Ankara'da Farklı Suçlardan 2 Haftada Tam 2 Bin 29 Kişi Yakalandı! mask
Ankara'da Farklı Suçlardan 2 Haftada Tam 2 Bin 29 Kişi Yakalandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL