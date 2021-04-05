Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Nis 2021 - 18:09 G: 05 Nis 2021 - 19:17

Arka Sokakların Zeliş’i Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Yıllardır Ekranlarda Ama Kimse Bu Gerçeği Tahmin Bile Edemiyor! Meğer Yüsra Geyik…

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 15 yılı aşkındır ekranlarda devam ediyor. Yakında yeni sezonun çalışmaları için final yapacak olan dizide bir isim var ki adeta izleyicilerin karşısında büyüdü. Ekranlarda olmasının yanında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen Yüsra Geyik hakkında ortaya çıkan gerçek "yok artık" dedirtti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada "Devlet memuru gibiyim" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Yüsra Geyik, magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etmişti. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde göstermiş olduğu oyunculuk performansının ardından büyük bir takdir toplayan Yüsra Geyik, sosyal medyada 'taciz ve tecavüz' için birçok paylaşım yapmıştı. 

Hem doğal güzelliğiyle hem de sempatik tavırlarıyla gündeme sık sık düşen Yüsra Geyik, hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızına hayat vererek Zeliş karakterine can katıyor. Adeta yıllardır Zeliş karakteriyle iç içe olan Yüsra Geyik, Zeliş'i yıllardır oynadığı için artık sadece oynamıyor; yaşıyor!

05 Nis 2021 - 18:09 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!" mask
Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!"
Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor… mask
Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor…
Exxen’de Büyük Kriz! Leyla İle Mecnun Başlamadan Bitebilir! O İsim Projeyi Reddetti! Neler Oluyor? mask
Exxen’de Büyük Kriz! Leyla İle Mecnun Başlamadan Bitebilir! O İsim Projeyi Reddetti! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Şirin Durduğuna Aldanmayın, Belanın Ta Kendisiymiş! Sosyal Medyanın Diline Düştü, Milyonlarca Kişi Paylaştı! Meğer Hande Erçel… mask
Hande Erçel’in Şirin Durduğuna Aldanmayın, Belanın Ta Kendisiymiş! Sosyal Medyanın Diline Düştü, Milyonlarca Kişi Paylaştı! Meğer Hande Erçel…
Defne Samyeli İbo Show’dan Sonra Soluğu Miami’de Aldı! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! Yürekler Hopluyor… “Benden Geç Duruyor!” mask
Defne Samyeli İbo Show’dan Sonra Soluğu Miami’de Aldı! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! Yürekler Hopluyor… “Benden Geç Duruyor!”
Serenay Sarıkaya Bu Sefer Çok Farklı Şaşırttı! Gündemde Bir Kişi Var Ama Konu İki İsimde Bitiyor! Böyle Bir Benzerlik Yok, Sanki Kardeşler… mask
Serenay Sarıkaya Bu Sefer Çok Farklı Şaşırttı! Gündemde Bir Kişi Var Ama Konu İki İsimde Bitiyor! Böyle Bir Benzerlik Yok, Sanki Kardeşler…
Hercai'nin Reyyan'ından Olay Pozlar! Derin Dekoltesi, Mini Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! "O Kadar Güzel Ki..." mask
Hercai'nin Reyyan'ından Olay Pozlar! Derin Dekoltesi, Mini Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! "O Kadar Güzel Ki..."
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sosyal Medyayı Aleve Attı! Bornozlu Paylaşımları Sosyal Medyayı Çalkaladı! Neler Oluyor... mask
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sosyal Medyayı Aleve Attı! Bornozlu Paylaşımları Sosyal Medyayı Çalkaladı! Neler Oluyor...
Polat Alemdar Olarak Bilinen Necati Şaşmaz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Hayranı Var ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer... mask
Polat Alemdar Olarak Bilinen Necati Şaşmaz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Hayranı Var ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer...
Hande Erçel Sinirden Cümleleri Toplayamadı! Öyle Bir Soru Sordular Ki, Gözü Döndü! "Anlıyor Musun Beni?" mask
Hande Erçel Sinirden Cümleleri Toplayamadı! Öyle Bir Soru Sordular Ki, Gözü Döndü! "Anlıyor Musun Beni?"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!" mask
Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!"
Televizyon Dünyası Karıştı! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor! Tam Tamına 7 Dizininde Yayın Hayatı Bitti, Final Tarihleri Tek Tek Verildi! mask
Televizyon Dünyası Karıştı! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor! Tam Tamına 7 Dizininde Yayın Hayatı Bitti, Final Tarihleri Tek Tek Verildi!
Arka Sokakların Zeliş’i Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Yıllardır Ekranlarda Ama Kimse Bu Gerçeği Tahmin Bile Edemiyor! Meğer Yüsra Geyik… mask
Arka Sokakların Zeliş’i Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Yıllardır Ekranlarda Ama Kimse Bu Gerçeği Tahmin Bile Edemiyor! Meğer Yüsra Geyik…
Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek… mask
Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek…
İnternetten Nefret Suçlarına Hapis Cezası Geldi! mask
İnternetten Nefret Suçlarına Hapis Cezası Geldi!
Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor… mask
Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL