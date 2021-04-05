Arka Sokakların Zeliş’i Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Yıllardır Ekranlarda Ama Kimse Bu Gerçeği Tahmin Bile Edemiyor! Meğer Yüsra Geyik…

Kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada "Devlet memuru gibiyim" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Yüsra Geyik, magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etmişti. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde göstermiş olduğu oyunculuk performansının ardından büyük bir takdir toplayan Yüsra Geyik, sosyal medyada 'taciz ve tecavüz' için birçok paylaşım yapmıştı.

Hem doğal güzelliğiyle hem de sempatik tavırlarıyla gündeme sık sık düşen Yüsra Geyik, hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızına hayat vererek Zeliş karakterine can katıyor. Adeta yıllardır Zeliş karakteriyle iç içe olan Yüsra Geyik, Zeliş'i yıllardır oynadığı için artık sadece oynamıyor; yaşıyor!