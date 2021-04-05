Arka Sokakların Zeliş’i Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Yıllardır Ekranlarda Ama Kimse Bu Gerçeği Tahmin Bile Edemiyor! Meğer Yüsra Geyik…
Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 15 yılı aşkındır ekranlarda devam ediyor. Yakında yeni sezonun çalışmaları için final yapacak olan dizide bir isim var ki adeta izleyicilerin karşısında büyüdü. Ekranlarda olmasının yanında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen Yüsra Geyik hakkında ortaya çıkan gerçek "yok artık" dedirtti.
Kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada "Devlet memuru gibiyim" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Yüsra Geyik, magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etmişti. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde göstermiş olduğu oyunculuk performansının ardından büyük bir takdir toplayan Yüsra Geyik, sosyal medyada 'taciz ve tecavüz' için birçok paylaşım yapmıştı.
Hem doğal güzelliğiyle hem de sempatik tavırlarıyla gündeme sık sık düşen Yüsra Geyik, hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızına hayat vererek Zeliş karakterine can katıyor. Adeta yıllardır Zeliş karakteriyle iç içe olan Yüsra Geyik, Zeliş'i yıllardır oynadığı için artık sadece oynamıyor; yaşıyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.