Masumiyet Dizisi İddialı Girişini Arkada Bıraktı! Dizi Reytinglerde Erimeye Hatta Çakılamaya Başladı! Eskisi Gibi İzlenmiyor...

FOX TV’nin iddialı yapımları arasında yer alan ve başarılı kurgusu ile izleyiciyi içine çekmeyi başaran Masumiyet, bu sefer şaşırtıcı bir gerçekle beklenmedik bir adıma imza attı. Sevilen dizinin bu gerçeği ise sosyal medyada seyircilerini bir araya getirdi. Bu sonuç karşısında izleyiciler başta şaşırırken tepkilerini de dile getirdi.

Başrollerinde; Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın gibi dev oyuncu kadrosunun bulunduğu Masumiyet dizisinde ortaya çıkan bu gerçek dizi dünyasında benzeri görülmemiş bir durumdu. Her geçen gün hikayesinde çok kritik değişimlerin yaşandığı Masumiyet dizisi buna rağmen üzücü gerçeğe engel olamadı.