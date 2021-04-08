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- 08 Nis 2021 - 18:10 G: 08 Nis 2021 - 18:16

Survivor'dan Elendikten Sonra İlk Kez Konuştu! Adada Birbirine Girdiği İsim Hakkında Açıklamaları Açık Bıraktı! O Sözler...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor 2021, yine çarpıcı gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Bu sene Ünlüler-Gönüller yarışması daha önce yaşanmamış çekişmelere ev sahipliği yapıyor. Ekranlarda yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya verdiği mücadele milyonlar tarafından izleniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her geçen gün başka bir konu ile gündemin adeta içinden geçen Survivor 2021 yarışması, bu defa çok sarsıcı gerçeklerin açıklandığı bir durumla gündeme bomba gibi bir giriş yaptı. Son olarak adada bir veda yaşanmıştı, oyunu kaybeden Ünlüler takımı adaya veda edecek adaylar arasında; Çağrı Atakan, Batuhan Karacakaya,  Sergen Bayar ve Doğan Keser isimlerini eleme potasına almışlardı.

Suvivor 2021’de adaya veda eden isim ise Doğan Keser olmuştu. Yarışmacının adaya veda etmesi sonrasında ilk kez açıklamalarda bulunması ise sosyal medyayı salladı. Yarışma hakkında inanılmaz iddialara yer veren Doğan Keser, Survivor 2021 için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rekabet ortamının her geçen gün arttığı, reyting rekorları ıran Survivor 2021 hakkında skandal itiraflar yapan Doğan Keser, sevilen programı izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

08 Nis 2021 - 18:10 Ankara- Survivor 2021

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