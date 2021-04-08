Maraşlı Dizisi Sonunda İyi Haberi Verdi! Dizi Çekimleri Askıya Alınmıştı, Son Gelişme Rahatlattı! Neler Oluyor?

Henüz 12. Bölümü geride bırakan Maraşlı dizisi kısa süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya başardı. Dizinin her hafta yayınlanan yeni bölümleri sosyal medyadan da ilgiyle destek görüyor. Son zamanlardaki olumsuz gelişmelerin ardından Maraşlı dizisinden izleyicilerini mutlu eden gelişme kaydedildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre içinde milyonlarca izleyicisi ile reyting tablolarında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Maraşlı dizisi, yeniden ekranla dönmenin heyecanı içinde. Geçtiğimiz günlerde dizi setinde birçok oyuncudan gelen koronavirüs haberleri endişe yaratırken, dizi setine de ara verilmişti. Başrollerinde Burak Deniz ve son dönemde yıldızı parlayan isim Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi, geçtiğimiz haftalarda eski bölümler sunarak seyircisini resmen şoka uğratmıştı.