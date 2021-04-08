Maraşlı Dizisi Sonunda İyi Haberi Verdi! Dizi Çekimleri Askıya Alınmıştı, Son Gelişme Rahatlattı! Neler Oluyor?
Ekranların en sevilen dizleri yer alan Maraşlı izleyicilerini sevindirdi. Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin her yeni bölümü de merakla bekleniyor. Son haftalarda olumsuz gelişmelerin ardından bu kez dizi sevenleri sevindiren haber sonunda geldi.
Henüz 12. Bölümü geride bırakan Maraşlı dizisi kısa süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya başardı. Dizinin her hafta yayınlanan yeni bölümleri sosyal medyadan da ilgiyle destek görüyor. Son zamanlardaki olumsuz gelişmelerin ardından Maraşlı dizisinden izleyicilerini mutlu eden gelişme kaydedildi.
ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre içinde milyonlarca izleyicisi ile reyting tablolarında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Maraşlı dizisi, yeniden ekranla dönmenin heyecanı içinde. Geçtiğimiz günlerde dizi setinde birçok oyuncudan gelen koronavirüs haberleri endişe yaratırken, dizi setine de ara verilmişti. Başrollerinde Burak Deniz ve son dönemde yıldızı parlayan isim Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi, geçtiğimiz haftalarda eski bölümler sunarak seyircisini resmen şoka uğratmıştı.
08 Nis 2021 - 21:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.