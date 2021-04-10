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- 10 Nis 2021 - 17:14 G: 10 Nis 2021 - 17:15

Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak

Enflasyonun aşırı artması ile birlikte geçinmekte zorlanan emeklilerin gözü kulağı Ramazan Bayramı İkramiyesinde. İkramiye oranının uzun yıllardır artış göstermemesi ile birlikte alım gücü iyice düştü. Meclise bu konu ile ilgili kanun teklifi verildi. İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde. 2018 yılından bu yana verilen emekli ikramiyelerinin ilki bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Yılda iki defa verilen bayram ikramiyesinin ilki için emeklilerde heyecanlı bekleyiş başlamışken ikramiyelerin zamlanması gündeme geldi. 2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı verilmesi planlanıyor. Milyonlarca emekli bu yıl ne kadar bayram ikramiyesi alacağını araştırıyor.

10 Nis 2021 - 17:14 - Gündem

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Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak mask
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