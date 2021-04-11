Star TV'den İrem Helvacıoğlu'na Büyük Kıyak! Final Olmaması İçin Günü Değiştirildi! Yayın Akışından Kaldırıldı Çünkü...
Star TV eşi benzeri görülmemiş bir adıma imza attı. Yaptığı bu hamle ile dizi severlerden tam not alan Star TV, seyircisini kırmadı. Son dönemde dizi dünyasındaki hareketli dakikalar birbiri ardına radikal kararlara neden oluyor. Star TV bu hamlesiyle adeta bu olaylara ders niteliğinde bir bakış getirdi.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve kemik bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Seni Çok Bekledim adlı dizi seyircisine bir sürpriz yaptı. Henüz ekranlarda çok uzun bir ömrü olmayan, diziden son kayda geçen gelişme ise dizi severleri hem şaşırttı hem de fena bir şekilde sevindirmeyi başardı.
Star TV ekranlara veda etme kararı alan Seni Çok Bekledim dizisi bu defa seyircisinin karşılarına gülümseten bir karar aldı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı diziden sosyal medyada alkışlatan bir helme geldi. Ekranda çok kısa bir yayın hayatı olan dizide final kararı çıkmasının ardından herkes derinden üzülmüştü.
11 Nis 2021 - 17:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.