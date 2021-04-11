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- 11 Nis 2021 - 17:25 G: 11 Nis 2021 - 18:01

Star TV'den İrem Helvacıoğlu'na Büyük Kıyak! Final Olmaması İçin Günü Değiştirildi! Yayın Akışından Kaldırıldı Çünkü...

Star TV eşi benzeri görülmemiş bir adıma imza attı. Yaptığı bu hamle ile dizi severlerden tam not alan Star TV, seyircisini kırmadı. Son dönemde dizi dünyasındaki hareketli dakikalar birbiri ardına radikal kararlara neden oluyor. Star TV bu hamlesiyle adeta bu olaylara ders niteliğinde bir bakış getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kemik bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Seni Çok Bekledim adlı dizi seyircisine bir sürpriz yaptı. Henüz ekranlarda çok uzun bir ömrü olmayan, diziden son kayda geçen gelişme ise dizi severleri hem şaşırttı hem de fena bir şekilde sevindirmeyi başardı.

Star TV ekranlara veda etme kararı alan Seni Çok Bekledim dizisi bu defa seyircisinin karşılarına gülümseten bir karar aldı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı diziden sosyal medyada alkışlatan bir helme geldi. Ekranda çok kısa bir yayın hayatı olan dizide final kararı çıkmasının ardından herkes derinden üzülmüştü.

11 Nis 2021 - 17:25 Ankara- Dizi Haberleri

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