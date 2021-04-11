Bülent Ersoy'dan İbo Show Şoku! İbo Show'a Katılan Program Yapıyor! Paraya Para Demeyecek! Tam Tamına...
Türkiye’nin en önde gelen isimleri arasında yer alan Bülent Ersoy, sürpriz bir proje ile ekranlara dönüyor. Diva olarak adlandırılan profesyonel sanatçı Bülent Ersoy, ekranlara döneceği projeden alacağı ücrette ise sıfırlar saymakla bitmiyor.
Yılların sanatçısı heyecan verici yeni projesi ile milyonlarda akıl almaz bir etki bırakmayı başardı. Uzun süredir ekranlarda bulunmayan Bülent Ersoy, sürpriz bir yapım ile herkesi şaşkına çevirerek ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu projeden kazanacağı para da yeni projesi kadar üzerinde konuşulmaya değer. Sosyal medyada rakamı duyan kullanıcılar, şaşkınlık içinde görüşlerini dile getirdi.
Yen projesine imzayı atan sanatçı aldığı ücret ile herkesi hayretler içinde bıraktı. Yılların ismi sadece 13 bölümlük ekrandaki serüveni için sıfırların yetmediği bir rakam ile çalışacak. Başarılı sanatçı bu projeden öyle bir rakam alıyor ki… Duyanların ağzı açık kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.