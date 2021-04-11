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- 11 Nis 2021 - 18:39 G: 11 Nis 2021 - 18:51

Bülent Ersoy'dan İbo Show Şoku! İbo Show'a Katılan Program Yapıyor! Paraya Para Demeyecek! Tam Tamına...

Türkiye’nin en önde gelen isimleri arasında yer alan Bülent Ersoy, sürpriz bir proje ile ekranlara dönüyor. Diva olarak adlandırılan profesyonel sanatçı Bülent Ersoy, ekranlara döneceği projeden alacağı ücrette ise sıfırlar saymakla bitmiyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yılların sanatçısı heyecan verici yeni projesi ile milyonlarda akıl almaz bir etki bırakmayı başardı. Uzun süredir ekranlarda bulunmayan Bülent Ersoy, sürpriz bir yapım ile herkesi şaşkına çevirerek ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu projeden kazanacağı para da yeni projesi kadar üzerinde konuşulmaya değer. Sosyal medyada rakamı duyan kullanıcılar, şaşkınlık içinde görüşlerini dile getirdi.

Yen projesine imzayı atan sanatçı aldığı ücret ile herkesi hayretler içinde bıraktı. Yılların ismi sadece 13 bölümlük ekrandaki serüveni için sıfırların yetmediği bir rakam ile çalışacak. Başarılı sanatçı bu projeden öyle bir rakam alıyor ki… Duyanların ağzı açık kaldı.

11 Nis 2021 - 18:39 Ankara- Magazin

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