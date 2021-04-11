Bülent Ersoy'dan İbo Show Şoku! İbo Show'a Katılan Program Yapıyor! Paraya Para Demeyecek! Tam Tamına...

Yılların sanatçısı heyecan verici yeni projesi ile milyonlarda akıl almaz bir etki bırakmayı başardı. Uzun süredir ekranlarda bulunmayan Bülent Ersoy, sürpriz bir yapım ile herkesi şaşkına çevirerek ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu projeden kazanacağı para da yeni projesi kadar üzerinde konuşulmaya değer. Sosyal medyada rakamı duyan kullanıcılar, şaşkınlık içinde görüşlerini dile getirdi.

Yen projesine imzayı atan sanatçı aldığı ücret ile herkesi hayretler içinde bıraktı. Yılların ismi sadece 13 bölümlük ekrandaki serüveni için sıfırların yetmediği bir rakam ile çalışacak. Başarılı sanatçı bu projeden öyle bir rakam alıyor ki… Duyanların ağzı açık kaldı.