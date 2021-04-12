Kırmızı Oda Dizisinde Yeşilçam Rüzgarı! Uğur Yücel'den Sonra O İsimde Diziye Giriş Yaptı! Seyirciler Büyülenecek, Milyonlar Hayran Kalacak! "Çimen Gözlü Kadın!"

Başrollerini Binnur Kaya'nın üstlendiği başarılı dizide birçok oyuncu girmiş birçok hikaye anlatılmıştı. Şimdi diziye öyle bir isim katılacak ki, görenler şok içerisinde kalacak. 23 sene sonra Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara giriş yapacak usta oyuncu, dizinin rengini değiştirecek. Aile Şerefi, Bizim Aile, Gülen Gözler gibi birçok yapımda yer alan başarılı ismin dizide yer aldığı fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü.

Her bölümünde farklı bir hikayeye değinen Kırmızı Oda dizisinde usta oyuncular birçok kez yer aldı. Alya, Boncuk ve Sadi gibi isimlerin yaşanmış hayatlarını ele alan Kırmızı Oda dizisinin gündeminde ise şu sıralar Sadi, Zafer ve Nihal yer alıyor. Cuma akşamları ekranlara gelen özel dizi seyircilerini ekranlara kilitlemeye başarıyor. İşte diziye giriş yapacak o isim! Görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>