Kırmızı Oda Dizisinde Yeşilçam Rüzgarı! Uğur Yücel'den Sonra O İsimde Diziye Giriş Yaptı! Seyirciler Büyülenecek, Milyonlar Hayran Kalacak! "Çimen Gözlü Kadın!"
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda dizisinde Yeşilçam rüzgarları esecek. Sevilerek izlenen dizinin yayınlanan son bölümünde Uğur Yücel diziye katılmış ve Zafer'in babasına hayat vermişti. Şimdi Zafer'in annesine hayat verecek olan bir büyük usta diziye giriş yaptı. Seyirciler bu usta oyunculuk karşısında büyülenecek ve hayran kalacak. Yeşilçam'ın çimen gözlü kadını artık kadroda!
Başrollerini Binnur Kaya'nın üstlendiği başarılı dizide birçok oyuncu girmiş birçok hikaye anlatılmıştı. Şimdi diziye öyle bir isim katılacak ki, görenler şok içerisinde kalacak. 23 sene sonra Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara giriş yapacak usta oyuncu, dizinin rengini değiştirecek. Aile Şerefi, Bizim Aile, Gülen Gözler gibi birçok yapımda yer alan başarılı ismin dizide yer aldığı fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü.
Her bölümünde farklı bir hikayeye değinen Kırmızı Oda dizisinde usta oyuncular birçok kez yer aldı. Alya, Boncuk ve Sadi gibi isimlerin yaşanmış hayatlarını ele alan Kırmızı Oda dizisinin gündeminde ise şu sıralar Sadi, Zafer ve Nihal yer alıyor. Cuma akşamları ekranlara gelen özel dizi seyircilerini ekranlara kilitlemeye başarıyor. İşte diziye giriş yapacak o isim! Görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>
12 Nis 2021 - 18:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.