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- 14 Nis 2021 - 18:07 G: 14 Nis 2021 - 18:46

Çukur Dizisinden Bu Hafta Vartolu Değil Ama O İsim Veda Ediyor! Her Hafta Bir İsim Kurban Olarak Adanıyor! Bu Haftada O İsim Seçildi! Artık Olmayacak...

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinde bir isim daha diziye veda ediyor. Her hafta bir isimin diziden ayrıldığı Çukur'un finalinde ise son birkaç kişi oynayacak gibi duruyor. Bu hafta ise ekranlara veda edecek isim Vartolu değil ama o isim olacak. Bir döneme damgasını vuran Çukur dizisi, duvarları kaplayacak birçok sembolü hayranlarına çizdirmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizinin sembolü o kadar yayılmıştı ki, okula giden çocukların kalemlerin üzerinden, kupalara kadar baskı yapılıyordu. Her bölümde adeta tufan çıkaran dizi, Türklerin çok sevdiği bir yapıya sahip olduğundan sürekli reytinglere yansıyordu. Dizi son iki haftadır dizinin başından beri yer alan isimlere veda ediyor. 

Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise bir isim daha diziye veda ederek, kadrodan ayrılacak. Dizide her ne kadar arafta kalan bir oyuncu olsa bile sevenleri vardı. Kötü bir karaktere hayat verdiğinden dolayı takipçilerini ikiye bölen isim artık dizide olmayacak. Celasun ve Karaca gibi isimlerin ölümünden sonra o isimde diziye veda edecek.

14 Nis 2021 - 18:07 Ankara- Dizi Haberleri

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