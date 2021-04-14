Çukur Dizisinden Bu Hafta Vartolu Değil Ama O İsim Veda Ediyor! Her Hafta Bir İsim Kurban Olarak Adanıyor! Bu Haftada O İsim Seçildi! Artık Olmayacak...

Dizinin sembolü o kadar yayılmıştı ki, okula giden çocukların kalemlerin üzerinden, kupalara kadar baskı yapılıyordu. Her bölümde adeta tufan çıkaran dizi, Türklerin çok sevdiği bir yapıya sahip olduğundan sürekli reytinglere yansıyordu. Dizi son iki haftadır dizinin başından beri yer alan isimlere veda ediyor.

Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise bir isim daha diziye veda ederek, kadrodan ayrılacak. Dizide her ne kadar arafta kalan bir oyuncu olsa bile sevenleri vardı. Kötü bir karaktere hayat verdiğinden dolayı takipçilerini ikiye bölen isim artık dizide olmayacak. Celasun ve Karaca gibi isimlerin ölümünden sonra o isimde diziye veda edecek.