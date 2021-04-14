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- 14 Nis 2021 - 20:10 G: 14 Nis 2021 - 20:54

Sinem Kobal Sonunda Kızının Yüzünü Gösterdi! Aylar Sonra Bir İlk Oldu, Tarihe Kazındı! Resmen Tekrar Kendini Doğurmuş! Bu Kadar Benzerlik Şok Etkisi Yarattı!

Uzun süredir ekranlarda yer alamayan güzel oyuncu Sinem Kobal sonunda kızının yüzünü takipçileri ile paylaştı. Paylaşır paylaşmaz ise birçok isimden binlerce yorum geldi. Sevilen oyuncunun ilk çocuğu olan Lalin'i görenler ise annesiyle olan benzerliği karşısında "Kadın kendisini yeniden doğurmuş" yorumunu yaptılar. İşte aylar sonra Lalin'den gelen ilk fotoğraf!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Oyuncu çift 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun attıkları imza ise 2020 yılında Lalin ile taçlanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Lalin, anne ve babası tarafından hiç paylaşılmamıştı. Yüzünü neredeyse bir yıldır görmeyen takipçiler ise Sinem Kobal'ın her paylaşımın altına "Lalin'i ne zaman görürüz" yorumlarını yapıyordu. 

Yorumların ardı arkası kesilmezken Sinem Kobal önce kızının birazcığını göstermişti. Sadece ayağının fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal daha sonra kızının tamamen yüzünü gösterdi. Sevilen oyuncudan gelen bu hamle ise sevenlerinin mutlu olmasına neden oldu. 346.448 beğenme alan Sinem Kobal, kızıyla bir pozunu paylaştı!

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14 Nis 2021 - 20:10 Ankara- Magazin

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