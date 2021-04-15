Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni olan yarışması Survivor'dan kanalın reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya bir transfer olduğu görülüyor. Survivor'dan elenen yıldız isim, dizi kariyerine çok büyük bir adım atmış oldu.

Acun Ilıcalı'nın servetinde çok önemli bir pay sahibi olan Survivor yarışması bu sezon en kötü reytingleri alsa dahi, belirli günlerde hala zirvede yerini almaya devam ediyor. Bu sezona büyük diskalifiyelerle başlayan Survivor'da elenen yarışmacı Kırmızı Oda dizisine başrol olarak gelecek.



Survivor'dan elenen Hanzade Ofluoğlu Kırmızı Oda dizisine katılacak. Acun Ilıcalı düğün şahitliğini dahi yaptığı Hanzade'yi Kırmızı Oda'ya başrol olarak dahil edecek.



