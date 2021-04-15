Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi!

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi bilindiği üzere geçen akşam yayınlanan son yeni bölümü ile birlikte ekranlardaki ömrünü doldurdu. Kanalın aldığı bu karar sosyal medyada binlerce tepkiye nende olsa da yapımcı ve kanal bu konudaki kararını çoktan vermişti. Ancak başrol oyuncusunun yaptığı o hamle ile Arıza dizisi herkesi ağzını açtık bıraktı.

Ekranlara gelmesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya başaran Arıza dizisi, sosyal medyadan da ilgiyle takip ediliyordu. Yer yer reytinglerde gösterdiği büyük başarılırlarla gündemde adından bahsettiren dizi dün akşam son bölümü ile televizyonlara veda etti. Sevilen dizinin bu kararı gündemi sarsmış, dizi sevenler sosyal medyada örgütlenerek devam etmesi yönündeki tepkilerini dile getirmişti.