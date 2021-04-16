ATV O Dizinin de Fişini Çekti! Bölüm Sayısı Belli Oldu, 4 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek! Kesinleşti...

ATV'nin oldukça iddialı ve yenilikçi dizisi için artık finish çanları çalmaya başladı. Yapılan son açıklamaya ve verilen son karara göre dizi 4 bölüm sonra ne yazık ki ekranlara veda edecek. Böylelikle ATV kanadında yayınlanan 1 dizinin daha fişi çekildi...

Yaz sezonu yaklaşıyorken kanallardan da birer birer final haberleri hızla gelmeye devam ediyor. Reytingleri git gide düşüş gösteren ve hikayeleri biten yapımlar için artık son çalmaya başlıyor. Yaz aylarına girerken yaz dizileri için yer açan kanalların ilk kriteri elbette reyting oluyor. Bu kervana son olarak takılan dizi ATV'de yayınlanan yenilikçi ve iddialı dizi oldu! İşte o dizi ve kaldırılma sebebi >>