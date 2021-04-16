ATV O Dizinin de Fişini Çekti! Bölüm Sayısı Belli Oldu, 4 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek! Kesinleşti...
ATV ekranlarında çok aykırı bir dizi olarak kendini gösteren ve yenilikçi anlayışı yakalayacağı düşünülen dizinin fişi çekildi. Söz konusu dizinin 4 bölüm sonra ekranlara veda etmesi kararı verildi. Yani 1 aya dizi final yapmış olacak.
ATV'nin oldukça iddialı ve yenilikçi dizisi için artık finish çanları çalmaya başladı. Yapılan son açıklamaya ve verilen son karara göre dizi 4 bölüm sonra ne yazık ki ekranlara veda edecek. Böylelikle ATV kanadında yayınlanan 1 dizinin daha fişi çekildi...
Yaz sezonu yaklaşıyorken kanallardan da birer birer final haberleri hızla gelmeye devam ediyor. Reytingleri git gide düşüş gösteren ve hikayeleri biten yapımlar için artık son çalmaya başlıyor. Yaz aylarına girerken yaz dizileri için yer açan kanalların ilk kriteri elbette reyting oluyor. Bu kervana son olarak takılan dizi ATV'de yayınlanan yenilikçi ve iddialı dizi oldu! İşte o dizi ve kaldırılma sebebi >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.