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- 17 Nis 2021 - 15:59 G: 17 Nis 2021 - 16:14

Emanet Dizisinin Kiraz’ı Gülderen Güler Nereli? Gülderen Güler’in Memleketini Duyduğunuzda Çok Şaşıracaksınız…

Emanet Dizisinin sevilen oyuncularından Gülderen Güler internette en çok aranan ünlüler arasına girmeyi başardı. Bir çok takipçisinin hakkkında bilgi aradığı Güler'e ait merak edilen tüm bilgiler haberimizde... İşte Detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kanal 7 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Emanet dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta içi hergün izleyenleri ile buluşan yapım, son günlerde oyuncu kadrosu ile de konuşulmaya başlandı. Hikayesi ile izleyenlerin ilgisini çeken yapımda Kiran karakteri de merak edildi. Emanet dizisinde Kiraz karakterini canlandıran oyuncu Gülderen Güler, performansı ve güzelliği ile konuşulmaya başlandı. İzleyenlerin ilgisini çeken oyuncunun nereli olduğunu öğrenenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

17 Nis 2021 - 15:59 - Magazin

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