Kırmızı Oda ve Camdaki Kız Dizileri 'Yayından Kaldırılıyor!' Gülseren Budayıcıoğlu'na Kötü Haber! Şok Suçlama Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Bu sabah gelen iddialara göre ise Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizileri ekranlara veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan kitaplarda birçok detaya yer veriliyor. Gerçek hayat hikayesi olarak sunulan iki dizide, seyircileri etkisi altına alıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizilerde reytingler adeta kırıp geçiriliyor.

Kırmızı Oda dizisi ilk bölümlerdin taciz ve tecavüz sahnelerine yer vererek dikkatleri üzerine toplamıştı. Kimisi bu sahnelerin olmaması gerektiğini dile getirirken kimisi de bu sahnelerin gerçek hayattan alındığı için izlenmesi ve bilinçlenmesine dair yorumlar yapmışlardı. Peki, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizileri neden yayından kaldırılıyor?



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