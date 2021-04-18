Kırmızı Oda ve Camdaki Kız Dizileri 'Yayından Kaldırılıyor!' Gülseren Budayıcıoğlu'na Kötü Haber! Şok Suçlama Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinde yaşanılanlar seyircilerin ekranlara bağlanmasına neden oluyor. Kanal D ekranlarından kısa bir süre önce başlayan Camdaki Kız dizisi ise seyircileri büyük bir şoka sokarak ilerleme kaydediyor. Öyle ki, ikinci bölümüyle reytinglerde ilk sıraya yerleşti.
Bu sabah gelen iddialara göre ise Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizileri ekranlara veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan kitaplarda birçok detaya yer veriliyor. Gerçek hayat hikayesi olarak sunulan iki dizide, seyircileri etkisi altına alıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizilerde reytingler adeta kırıp geçiriliyor.
Kırmızı Oda dizisi ilk bölümlerdin taciz ve tecavüz sahnelerine yer vererek dikkatleri üzerine toplamıştı. Kimisi bu sahnelerin olmaması gerektiğini dile getirirken kimisi de bu sahnelerin gerçek hayattan alındığı için izlenmesi ve bilinçlenmesine dair yorumlar yapmışlardı. Peki, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizileri neden yayından kaldırılıyor?
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18 Nis 2021 - 12:35 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.