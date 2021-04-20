Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!"
Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Demet Özdemir, yaktı yandırdı! Verdiği pozla birlikte magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan güzle oyuncu, bir bakanın bir daha bakmasına neden oldu. Twitter'da saatler içerisinde gündem olan Demet Özdemir, Yaklaşık olarak 1 saattir konuşuluyor. Demet Özdemir'se bu paylaşımı 2 saat önce yaptı!
Şimdilerde Doğduğun EV Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu, tüm dikkatleri de üzerine çekiyor. Sosyal medya üzerinden neredeyse her paslaştığı olay haline gelen Demet Özdemir'in 13 milyona yaklaşan Instagram hesabıysa takipçilerini yakından ilgilendiriyor.
Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen güzle oyuncu, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son zamanlarda kendi üzerindeki algıyı başarıyla yıktı. Sık sık komedi ve romantik komedi dizilerinde yer alan güzel oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle birlikte dram dizisinde de çok başarılı bir şekilde oynayabileceğini ortaya çıkardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.