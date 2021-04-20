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20 Nis 2021 - 16:12

Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!"

Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Demet Özdemir, yaktı yandırdı! Verdiği pozla birlikte magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan güzle oyuncu, bir bakanın bir daha bakmasına neden oldu. Twitter'da saatler içerisinde gündem olan Demet Özdemir, Yaklaşık olarak 1 saattir konuşuluyor. Demet Özdemir'se bu paylaşımı 2 saat önce yaptı!