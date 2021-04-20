Ezgi Mola'dan Masumlar Apartmanı İfşası! Ağzından Naci Hakkında Öyle Bir Şey Kaçırdı Ki, Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır...

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Reytingleri kırıp geçiren dizi bu akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Her Salı büyük bir başarıya imzasını atan dizi, hikayesiyle birlikte birçok başarıyı yanında getiriyor. Heyecanlı ilerleyen dizinin birkaç bölüm öncesinde ise Naci karakteri ortadan kaybolmuştu.

Naci karakterinin kaybolmasından sonra TRT1'in Ramazan ayı boyunca sunacağı Mavera isimli dizide görülmesi Masumlar apartmanı dizisinin yeni bölümü bekleyenlere büyük bir şok yaşatmıştı. Diziden tamamen ayrıldığı düşünülse bile son zamanlarda gelen iddialar diziye yeniden döneceği yönünde olmuştu. Ezgi Mola'ya ise Naci'ye ne olduğu soruldu.



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