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- 24 Nis 2021 - 19:37 G: 24 Nis 2021 - 20:47

Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...

Sefirin Kızı dizisinden birkaç ay önce ayrılan ikili dikkatleri üzerine çekmişti. Neslihan Atagül'ün sağlığı hakkında açıklama yaptıktan sonra ikili bir daha araya gelmemişti ki kısa bir süre önce bir araya gelen ikili açıklamalarıyla yüzlerin gülümsemesine neden oldu. Yoksa, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu, Sefirin Kızı dizisi için harekete mi geçti?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sefirin Kızı dizisinden önce Neslihan Atagül; sağlık sorunlarından dolayı ayrılmıştı. Diziden ayrıldıktan bir bölüm sonra ise Uraz Kaygıroğlu'nun hayat verdiği Gediz karakteri diziden ölerek, acı bir vedayla ayrılmıştı. Sevilen oyuncuların vedasından sonra ise dizide dikiş tutmadı ve finale sayılı günleri kaldı. 

Dizi setinde yakınlıklarıyla bilinen ikili, sempatik ve sevecen tavırlarından dolayı çok yakıştırılıyordu. Şubat ayından sonra iki isimde diziyle tüm bağlantısını tamamen koparmıştı. Uraz Kaygırlaroğlu en son bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve partnerinin sağlık durumu hakkında sorulan sorulara en içten şekilde cevap vermişti.


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24 Nis 2021 - 19:37 Ankara- Magazin

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