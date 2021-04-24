Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...

Sefirin Kızı dizisinden önce Neslihan Atagül; sağlık sorunlarından dolayı ayrılmıştı. Diziden ayrıldıktan bir bölüm sonra ise Uraz Kaygıroğlu'nun hayat verdiği Gediz karakteri diziden ölerek, acı bir vedayla ayrılmıştı. Sevilen oyuncuların vedasından sonra ise dizide dikiş tutmadı ve finale sayılı günleri kaldı.

Dizi setinde yakınlıklarıyla bilinen ikili, sempatik ve sevecen tavırlarından dolayı çok yakıştırılıyordu. Şubat ayından sonra iki isimde diziyle tüm bağlantısını tamamen koparmıştı. Uraz Kaygırlaroğlu en son bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve partnerinin sağlık durumu hakkında sorulan sorulara en içten şekilde cevap vermişti.





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