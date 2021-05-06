06 May 2021 - 21:48
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi...
Survivor 2021, yarışmacılar sebebiyle artık kontrol edilemez bir hal almış durumda. Ada resmen günden güne parçalanıyor... Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili olarak "Dominik'te kahreden anlar" yorumları altına imza attı. İşte detaylar >>
Survivor 2021, reyting rekorları kıra kıra; finale doğru uzanmaya devam ediyor. Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında yerini alan Survivor 2021'de ada resmen parçalanıyor! Yarışmacılar öyle bir hal aldı ki; gören - duyan herkes şaştı kaldı!
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06 May 2021 - 21:48 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.