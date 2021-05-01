ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 1 Mayıs 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 1 Mayıs 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’da bugün yapılacak su kesintileri aboneler tarafından merak ediliyor. Özellikle tam kapanma yüzünden evde kalınan sürelerin arttığı bugünlerde kesintilerin asgari düzeyde yapılması planlanıyor. Ancak yine de ASKİ tarafından hat bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sonucunda bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılmakta olan planlı bakım ve onarım çalışmaları dahilinde belirlenen bölgelere belirli saat aralıklarında su akışı sağlanamıyor. Daha iyi su hizmetinin alınması ve daha sonra ortaya çıkacak olan sorunların önüne geçilmesi için yapılan su kesintileri, bu sayede büyük sorunları da engelliyor. Aboneler ise gerekli önlemleri alabilmek için hangi bölgelerde kesintilerin yaşanacağını merak ediyorlar. Bugün yaşanacak su kesintilerinin ise en kısa süre içerisinde tamamlanması ve daha sonra tekrar su akışının sağlanması bekleniyor. Aboneler ise su kesintilerinden etkilenmemek için hangi bölgelerde kesintilerin yapılacağını bilmek istiyorlar.
01 May 2021 - 08:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.