Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 May 2021 - 08:52 G: 01 May 2021 - 08:56

ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 1 Mayıs 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ankara 1 Mayıs 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’da bugün yapılacak su kesintileri aboneler tarafından merak ediliyor. Özellikle tam kapanma yüzünden evde kalınan sürelerin arttığı bugünlerde kesintilerin asgari düzeyde yapılması planlanıyor. Ancak yine de ASKİ tarafından hat bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sonucunda bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılmakta olan planlı bakım ve onarım çalışmaları dahilinde belirlenen bölgelere belirli saat aralıklarında su akışı sağlanamıyor. Daha iyi su hizmetinin alınması ve daha sonra ortaya çıkacak olan sorunların önüne geçilmesi için yapılan su kesintileri, bu sayede büyük sorunları da engelliyor. Aboneler ise gerekli önlemleri alabilmek için hangi bölgelerde kesintilerin yaşanacağını merak ediyorlar. Bugün yaşanacak su kesintilerinin ise en kısa süre içerisinde tamamlanması ve daha sonra tekrar su akışının sağlanması bekleniyor. Aboneler ise su kesintilerinden etkilenmemek için hangi bölgelerde kesintilerin yapılacağını bilmek istiyorlar.

01 May 2021 - 08:52 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
30 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 30 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 30 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
29 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı? mask
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı?
Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı! mask
Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
İrem Derici'den 'elalem'e' mesaj mask
İrem Derici'den 'elalem'e' mesaj
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL