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- 02 May 2021 - 13:31 G: 02 May 2021 - 13:59

Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade diziden kısa bir süre önce ayrılmıştı. Diziden ani bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade tüm dikkatleri de üzerine çekmişti. Diziden neden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme gelmiş ve dün itibariyle bile Nesrin Cavadzade sevenleri Twitter'da bir konu açarak yanında olduklarını dile getirmişlerdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sette yaşanan olaydan sonra Nesrin Cavadzade'nin telefonunu kapatarak seti terk ettiği yönünde birçok iddia gündeme gelmişti. Dizinin yapımcısı olan Fatih Aksoy'unda Şahika karakterini göndermeye karar verdiği ortaya çıkmıştı. 109. bölüm itibariyle Şahika adında bir oyuncu dizide yer almayacak. 

Dizinin eski günlerine döndüğüne dair mesajsa Şahika'nın ölümüyle ortaya çıktı. Kaya ve Ender ikilisi birbirine yakınlaşırken, Ender ve Yıldız ise hareketlenmeye başlayacak. İki ismin Şahika'sız bir şekilde bir araya gelmesi, dizi izleyenlerini derinden üzmüş olacak ki, binlerce tweet arka arkaya geldi.

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02 May 2021 - 13:31 Ankara- Popüler Haber

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