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02 May 2021 - 13:31

Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade diziden kısa bir süre önce ayrılmıştı. Diziden ani bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade tüm dikkatleri de üzerine çekmişti. Diziden neden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme gelmiş ve dün itibariyle bile Nesrin Cavadzade sevenleri Twitter'da bir konu açarak yanında olduklarını dile getirmişlerdi.