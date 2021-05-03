KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? KOSGEB Kredi Başvurusu Ne Zaman? KOSGEB Ne Kadar Kredi Veriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmuş olduğu 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredinin detayları belli olmaya başladı. Sizde bu krediden yararlanmak istiyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi açılışına katıldı. Açılışta imalat sektörüne yönelik verilecek desteklerle ilgili açıklamalar yapan Erdoğan, KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KOSGEB aracılığı ile 5 milyar lira bütçeli destek programı başlatacaklarını açıklaması üzerine kredi desteğinin miktarı, hangi sektörler için geçerli olduğu ve başvuruların ne zaman başlayacağı gibi konular merak edildi.
03 May 2021 - 15:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.