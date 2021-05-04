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- 04 May 2021 - 15:24 G: 04 May 2021 - 15:55

Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bir skandal kayıp daha ortaya çıktı. Eşini ve evini sırf Muğla'yı görmek için Muğla'da yaşayan birine kaçarak terk eden Nur Hanım dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol'un bile ne diyeceğini bilmediği anlara şahitlik eden Esra Erol izleyicisi ise şok içerisinde kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Programa kısa bir süre önce eşinin kendisinden kaçarak gittiğini ve boşanmak istediğini dile getirmek için katılan Ahmet Bey, açıklamalarıyla şok etmişti. Eşinin yılda beş kez başka bir adama kaçtığını dile getiren Ahmet Bey'in iddialarına karşılık olarak programa katılan Nur Hanım ise "Yılda beş kez değil üç kez evden kaçıyorum" sözlerini dile getirmişti.  

Kaçtığı kişinin birçok suçtan aranmasına karşılık olarak ise "Emrah'ın çok fazla suçu yok, sadece hırsızlık ve madde satışı" sözlerini dile getiren Nur Hanım her sözüyle şok etti. Esra Erol ise "Tamam, Emrah hırsızlık ve madde satışı yapıyor. Peki, Ahmet bunları yapar mı?" sözlerine karşılık olarak ise şok bir açıklama daha yaptı.


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04 May 2021 - 15:24 Ankara- Popüler Haber

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