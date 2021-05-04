Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu!

Programa kısa bir süre önce eşinin kendisinden kaçarak gittiğini ve boşanmak istediğini dile getirmek için katılan Ahmet Bey, açıklamalarıyla şok etmişti. Eşinin yılda beş kez başka bir adama kaçtığını dile getiren Ahmet Bey'in iddialarına karşılık olarak programa katılan Nur Hanım ise "Yılda beş kez değil üç kez evden kaçıyorum" sözlerini dile getirmişti.

Kaçtığı kişinin birçok suçtan aranmasına karşılık olarak ise "Emrah'ın çok fazla suçu yok, sadece hırsızlık ve madde satışı" sözlerini dile getiren Nur Hanım her sözüyle şok etti. Esra Erol ise "Tamam, Emrah hırsızlık ve madde satışı yapıyor. Peki, Ahmet bunları yapar mı?" sözlerine karşılık olarak ise şok bir açıklama daha yaptı.





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