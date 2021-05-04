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- 04 May 2021 - 18:34 G: 04 May 2021 - 18:56

Demet Akalın Yürekleri Sızlattı! Herkes Güzelliklerini Paylaştı, O En Büyük Acısını! Meğer 20 Yaşında Demet Akalın....

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, yürekleri sızlattı. Sosyal medyada çıkan bir akıma katılan güzel isim, en büyük acısını da sevenlerine gösterdi. Her geçen gün sosyal medyada birbirinden farklı akımlar çıkıyor. Kısa bir süre önce ise yeni bir akım çıktı. Milyonlarca kişinin 20 yaşına ait fotoğrafları paylaşması üzerine bu akıma Demet Akalın'da katıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Demet Akalın, her paylaşımıyla olay olamaya devam ediyor. Sevilen ismin kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri dağladı. Birçok ünlü isim 20 yaşına ait gençlik fotoğraflarını paylaşırken Demet Akalın ise o görselleri paylaştı. Meğer Demet Akalın 20 yaşındayken.. 

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık yazım hatalarından dolayı gündem olan Demet Akalın yine yazım hatası yaparak bir paylaşım yaptı ama bu sefer hiç güldürmedi. Sevilen ismin bu paylaşımı kısa sürede tüm sosyal medya mecralarında yayılmaya başladı. Peki, Demet Akalın nasıl bir paylaşım yaptı?

04 May 2021 - 18:34 Ankara- Popüler Haber

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