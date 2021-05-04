Çukur'un Efsun'u Ortalığı Karıştırdı! O Sözleri Milyonları İkiye Böldü! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Hayranları Pişman Oldu!

Efsun karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesinde yer alan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilerek takip edilen oyuncun dediklerine karşılık hakaret içerikli yorumlarda bulunanlara karşı hayranları ise açıklamasından dolayı pişman oldu. "Keşke demeseydin be Damla, henüz bu yoruma kimse hazır değil" yorumları peş peşe geldi.

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Damla Sönmez, Çukur izleyicisi tarafından çok seviliyor. Efsun karakteriyle dizide köklü değişimlere neden olan Damla Sönmez, bir röportajında ise dikkatleri üzerine topladı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>