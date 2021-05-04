Çukur'un Efsun'u Ortalığı Karıştırdı! O Sözleri Milyonları İkiye Böldü! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Hayranları Pişman Oldu!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinde yer alan başarılı oyuncu Damla Sönmez Re Touch Mag dergisine kapak oldu. Birbirinden özel pozlar vermesinin hemen yanında çok özel açıklamalarda yapan Damla Sönmez'in dedikleri ortalığı fena karıştırdı! Sözleriyle milyonları ikiye bölen Damla Sönmez kısa sürede Twitter'da TT oldu.
Efsun karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesinde yer alan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilerek takip edilen oyuncun dediklerine karşılık hakaret içerikli yorumlarda bulunanlara karşı hayranları ise açıklamasından dolayı pişman oldu. "Keşke demeseydin be Damla, henüz bu yoruma kimse hazır değil" yorumları peş peşe geldi.
Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Damla Sönmez, Çukur izleyicisi tarafından çok seviliyor. Efsun karakteriyle dizide köklü değişimlere neden olan Damla Sönmez, bir röportajında ise dikkatleri üzerine topladı.
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04 May 2021 - 19:28 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.