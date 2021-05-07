Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle geçen yıl her bölümüyle damgasını vurmuştu. Pandemiden dolayı bütün diziler setlere ara vermiş ve dizilerin yeni bölümleri olmamıştı. Krizi fırsata çeviren Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasının reytinglere 2020 yılında tek geçti. Peki Acun Ilıcalı 1 gecelik Survivor bölümünden ne kadar kazandı?

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran başarılı yarışmanın sadece bir gecelik SMS paralarının Acun Medya'nın kasasına ne kadar girdiğini gösterdi. Panorama programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı'nın sözlerine karşılık olacak bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan ufak bir hesaplama yapan kişiler ise şok içerisinde kaldı.