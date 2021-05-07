Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasından Acun Ilıcalı'nın ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Sadece 1 gecede kazandığı paranın ise haddi hesabı yok. Bir bölümün SMS parasının ortaya çıkmasının ardından milyonlarca kişi şok geçirdi. Tüm bölümlerde kazanılan SMS parası hesaba katılınca ise darphane akıllara gelmeye başladı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle geçen yıl her bölümüyle damgasını vurmuştu. Pandemiden dolayı bütün diziler setlere ara vermiş ve dizilerin yeni bölümleri olmamıştı. Krizi fırsata çeviren Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasının reytinglere 2020 yılında tek geçti. Peki Acun Ilıcalı 1 gecelik Survivor bölümünden ne kadar kazandı?
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran başarılı yarışmanın sadece bir gecelik SMS paralarının Acun Medya'nın kasasına ne kadar girdiğini gösterdi. Panorama programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı'nın sözlerine karşılık olacak bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan ufak bir hesaplama yapan kişiler ise şok içerisinde kaldı.
07 May 2021 - 21:00 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mahmut - At binenin kılıç Kuşananindir. Kazanabiliyorsan sende yap.
Sedat - Size katılıyorum Mahmut bey. Sağolun.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.