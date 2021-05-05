Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelen Masumiyet dizisinin bu akşam kararı verilecek. Dizinin reytinglerinde yaşanan sorunlardan dolayı final tehlikesiyle karşı karşıya kalması seyircilerinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri başarılı reyting oranları alan dizinin 11. bölümünde ise nefes kesen anlar yaşanacak.
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı başarılı dizi her bölümde seyircisinin duygularına hitap ediyor. Sevinç, üzüntü ve hayal kırıklığını yaşatan dizi için bu bölüm kritik bir bölüm olacak. Geçtiğimi hafta reytinglerde AB’de 2. olan dizi ABC1’de ise 3. olmuş totalde ise 7. sıraya yerleşmişti.
Beklenenden çok düşük reytingler alan Masumiyet dizisinin önünde ise Sadakatsiz gibi hikayesi çok güçlü bir dizi bulunuyor. Reytinglerde ilk sıraya oturmayı başaran Sadakatsiz dizisi, Masumiyet dizisinin yükselişe geçmesinde büyük bir engel oluyor. Bu da dizinin reytinglerini doğrudan etkiliyor.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
05 May 2021 - 18:20 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.