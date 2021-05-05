Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?

Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı başarılı dizi her bölümde seyircisinin duygularına hitap ediyor. Sevinç, üzüntü ve hayal kırıklığını yaşatan dizi için bu bölüm kritik bir bölüm olacak. Geçtiğimi hafta reytinglerde AB’de 2. olan dizi ABC1’de ise 3. olmuş totalde ise 7. sıraya yerleşmişti.

Beklenenden çok düşük reytingler alan Masumiyet dizisinin önünde ise Sadakatsiz gibi hikayesi çok güçlü bir dizi bulunuyor. Reytinglerde ilk sıraya oturmayı başaran Sadakatsiz dizisi, Masumiyet dizisinin yükselişe geçmesinde büyük bir engel oluyor. Bu da dizinin reytinglerini doğrudan etkiliyor.



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