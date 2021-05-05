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- 05 May 2021 - 18:20 G: 05 May 2021 - 18:51

Masumiyet Dizisinde Final Çanları Çalıyor! FOX TV Bu Akşam Kararını Duyuracak! Milyonlar Panik İçerisinde! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelen Masumiyet dizisinin bu akşam kararı verilecek. Dizinin reytinglerinde yaşanan sorunlardan dolayı final tehlikesiyle karşı karşıya kalması seyircilerinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri başarılı reyting oranları alan dizinin 11. bölümünde ise nefes kesen anlar yaşanacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı başarılı dizi her bölümde seyircisinin duygularına hitap ediyor. Sevinç, üzüntü ve hayal kırıklığını yaşatan dizi için bu bölüm kritik bir bölüm olacak. Geçtiğimi hafta reytinglerde AB’de 2. olan dizi ABC1’de ise 3. olmuş totalde ise 7. sıraya yerleşmişti. 

Beklenenden çok düşük reytingler alan Masumiyet dizisinin önünde ise Sadakatsiz gibi hikayesi çok güçlü bir dizi bulunuyor. Reytinglerde ilk sıraya oturmayı başaran Sadakatsiz dizisi, Masumiyet dizisinin yükselişe geçmesinde büyük bir engel oluyor. Bu da dizinin reytinglerini doğrudan etkiliyor.

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05 May 2021 - 18:20 Ankara- Dizi Haberleri

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