Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!"
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor'da Melis'in adadan ayrılması yeni dönemi resmen ilan etmişti. Sevilen yarışmanın yeni döneminde ise takımlar karışarak; kırmızı ve mavi olarak ayrılacaktı. Yani artık yarışmada Gönüllüler ve Ünlüler adı altında takımlar olmayacaktı. Peki, kırmızı ve mavi takım oyuncuları kimler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...
Acun Medya tarafından yıllardır ekranlara getirilen başarılı yapımda her bölüm seyirciyi etkisi altına almayı başarıyor. Özellikle son bölümlerde yaşanılanlar seyircinin ağzını açık bırakıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise eleme konseyi yapılmış ve Ünlüler takımında yer alan Melis'in adadan ayrılacağı açıklanmıştı.
Acun Ilıcalı kısa bir süre önce "Ünlüler takımından bir isim veda ederse yarışmada büyük bir değişiklik yaşanacak. Takımlar karışacak" sözlerini dile getirmiş ve milyonları heyecanlandırmıştı. Yeni takıma ait ilk detaylar ise ortaya çıktı. İşte tüm yarışmacıların olacağı yeni takımlar...
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05 May 2021 - 20:59 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.