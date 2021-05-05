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05 May 2021 - 20:59

Survivor'da Kırmızı ve Mavi Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Yeni Dönemi Başlattı! Reyting Rekorlarını Kırıp Geçecek! "Kıyamet Gibi Takımlar!"

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor'da Melis'in adadan ayrılması yeni dönemi resmen ilan etmişti. Sevilen yarışmanın yeni döneminde ise takımlar karışarak; kırmızı ve mavi olarak ayrılacaktı. Yani artık yarışmada Gönüllüler ve Ünlüler adı altında takımlar olmayacaktı. Peki, kırmızı ve mavi takım oyuncuları kimler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...