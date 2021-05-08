Mehmet Ali Erbil Hakkında Skandal Gerçek! O İsim Her Şeyi Ortaya Döktü! Olayların Perde Arkası Tir Tir Titretti! Meğer Erbil Annesiyle…
Ekranların en sevilen yüzlerinden birisi olan Mehmet Ali Erbil hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı. Milyonların kalbinde yer bulan Erbil hakkında açıklamalar yapan o isim her şeyi ortaya tek tek döktü. Olayların perde arkasına ilk kez değinen isim Erbil’in annesi hakkında ise ağızları açık bırakan bir gerçeği dile getirdi. Meğer Erbil’in annesiyle…
Kaçış sendromu hastalığına yakalandıktan yıllar sonra sağlığına kavuşmaya başlayan Erbil'in yeni sezonda ekranlarda olacağı biliniyor. Sosyal medya takipçileri ise Mehmet Ali Erbil'in her hareketini yakından takip ediyor. Lerzan'la Çok Mutlu isimli programa konuk olarak katılan isim ise çok ilginç bir gerçeği ortaya çıkarttı. Erbil'in annesiyle olan anısını ilk kez gün yüzüne çıkaran başarılı isim, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Uzun yıllar ‘Yasemin’in Penceresi’ programıyla ünlü isimler hakkında birçok konuya değinen Yasemin Bozkurt, Mehmet Ali Erbil’in bir zamanlar annesiyle küs olduğuna dair son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu. Binlerce kişi ünlü sunucunun Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı açıklamaya odaklanarak şaşkınlığına engel olamadı.
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08 May 2021 - 11:53 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.