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- 08 May 2021 - 17:57 G: 08 May 2021 - 17:58

Tartışılan Yarışmaya MEB'den Açıklama Geldi! " 'Hayalimdeki Çin' Yarışmasının Bakanlıkla Alakası Yok!"

Çin'le yaşanan diploması krizi sonrası Aşı tedarikinde yaşanan sorunların sebebinin Uygur Türkleri tutumu olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Hemen ardından haber dünyasına yayılan "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışmasının yapılan açıklama ile bakanlık tarafından düzenlendiği iddiaları gerçek dışını yansıttığı belirtildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışması etkinliğinin bakanlık tarafından düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB'in yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından duyuru ve etkinlik süreçleri denetlenen "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.

Etkinliğin Bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

2016'dan bu yana UBİKAV (Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır."

08 May 2021 - 17:57 AA Ankara- Gündem

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