Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 May 2021 - 21:20 G: 08 May 2021 - 21:46

Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin Salı günü gelecek olan yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu fragmanda ise Naci’ye ne olduğu sonunda ortaya çıktı. Safiye aldığı mektupla birlikte acı gerçeği öğrendi. Han’ın mektubu yırtmasını öğrenen Safiye’nin kardeşinin üzerini çizmesi ise an meselesi haline geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım dikkatleri üzerine topluyor. Her bölümde farklı farklı duygular yaşatarak seyir keyfi sunan Masumlar Apartmanı dizisinde 33. Bölümüne ait fragman ise bomba gibi geldi. Han’dan şüphelenerek; kömürlüğe kardeşiyle giden Safiye, kömürlükte Naci’yi bulamaz çünkü Han Naci’yi hastaneye götürür.

Kanser olan Han, kömürlükte fenalaşır ve Han başına bir şey gelmesin diye hastaneye götürür. Tam o sırada ise Safiye harekete geçer ama aradığını bulamaz. Hastanede olan Naci ise Han’ın gittiğini fırsat bilerek çıkış işlemlerini kendisi yapar ve direkt olarak çıkar. Safiye ise o sırada Naci’nin saklamış olduğu acı gerçeği öğrenir.

08 May 2021 - 21:20 Ankara- Popüler Haber

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! “Her Bitiş Bir Başlangıç!” mask
Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! “Her Bitiş Bir Başlangıç!”
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı? mask
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı?
Savaşçı Dizisinde Reytingler Dipleri Gördü! Tamer Karadağlı’ya Destek Geldi! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına 6 Farklı Kişi! Neler Oluyor? mask
Savaşçı Dizisinde Reytingler Dipleri Gördü! Tamer Karadağlı’ya Destek Geldi! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına 6 Farklı Kişi! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Asıl Hikayesi Ortaya Çıktı! Dizinin Sonunda Ne Olacağı Tek Tek Döküldü! İşin Perde Arkası Yürekleri Burktukça Burktu! Meğer Feride… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Asıl Hikayesi Ortaya Çıktı! Dizinin Sonunda Ne Olacağı Tek Tek Döküldü! İşin Perde Arkası Yürekleri Burktukça Burktu! Meğer Feride…
Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim? mask
Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim?
Savaşçı Dizisi 104. Bölüm Full İzle! 8 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 104. Bölüm Full İzle! 8 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinde Büyük İhanet! Nihal Resti Çekti, Zafer Ayvayı Yedi! Doktor Hanım Bile Şok İçerisinde Kaldı! “Kimseyi Sevemiyorum!” mask
Kırmızı Oda Dizisinde Büyük İhanet! Nihal Resti Çekti, Zafer Ayvayı Yedi! Doktor Hanım Bile Şok İçerisinde Kaldı! “Kimseyi Sevemiyorum!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi mask
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!” mask
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!”
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor?
Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Konu İbo Show Olunca Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Hiç Yakışmıyor, Koskoca İmparator!” mask
Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Konu İbo Show Olunca Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Hiç Yakışmıyor, Koskoca İmparator!”
Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek! Şeyma Subaşı Düşman Çatlattı, Sevgilisiyle Şov Yaptı! Özel Jeti Sonunda Aldırdı! “O Yaşıyor, Biz İzliyoruz!” mask
Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek! Şeyma Subaşı Düşman Çatlattı, Sevgilisiyle Şov Yaptı! Özel Jeti Sonunda Aldırdı! “O Yaşıyor, Biz İzliyoruz!”
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status