Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor?

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım dikkatleri üzerine topluyor. Her bölümde farklı farklı duygular yaşatarak seyir keyfi sunan Masumlar Apartmanı dizisinde 33. Bölümüne ait fragman ise bomba gibi geldi. Han’dan şüphelenerek; kömürlüğe kardeşiyle giden Safiye, kömürlükte Naci’yi bulamaz çünkü Han Naci’yi hastaneye götürür.

Kanser olan Han, kömürlükte fenalaşır ve Han başına bir şey gelmesin diye hastaneye götürür. Tam o sırada ise Safiye harekete geçer ama aradığını bulamaz. Hastanede olan Naci ise Han’ın gittiğini fırsat bilerek çıkış işlemlerini kendisi yapar ve direkt olarak çıkar. Safiye ise o sırada Naci’nin saklamış olduğu acı gerçeği öğrenir.