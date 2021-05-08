Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin Salı günü gelecek olan yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu fragmanda ise Naci’ye ne olduğu sonunda ortaya çıktı. Safiye aldığı mektupla birlikte acı gerçeği öğrendi. Han’ın mektubu yırtmasını öğrenen Safiye’nin kardeşinin üzerini çizmesi ise an meselesi haline geldi.
Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım dikkatleri üzerine topluyor. Her bölümde farklı farklı duygular yaşatarak seyir keyfi sunan Masumlar Apartmanı dizisinde 33. Bölümüne ait fragman ise bomba gibi geldi. Han’dan şüphelenerek; kömürlüğe kardeşiyle giden Safiye, kömürlükte Naci’yi bulamaz çünkü Han Naci’yi hastaneye götürür.
Kanser olan Han, kömürlükte fenalaşır ve Han başına bir şey gelmesin diye hastaneye götürür. Tam o sırada ise Safiye harekete geçer ama aradığını bulamaz. Hastanede olan Naci ise Han’ın gittiğini fırsat bilerek çıkış işlemlerini kendisi yapar ve direkt olarak çıkar. Safiye ise o sırada Naci’nin saklamış olduğu acı gerçeği öğrenir.
08 May 2021 - 21:20 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.