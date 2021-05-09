Kenan İmirzalıoğlu Duyurusunu Yaptı, Sevenleri Havalara Uçtu! Kurtlar Vadisi’yle Gelmiyor Ama O Programla Yeniden Dönüş Yapıyor! Saatler Kaldı!
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Kenan İmirzalıoğlu dikkatleri üzerine çekti. Duyurusunu yapan başarılı oyuncu ve sunucu ATV ekranlarında onu bekleyenleri ise havalara uçurdu. Kısa bir süre önce adı Kurtlar Vadisi Kaos ile anılsa bile sevenlerine böyle bir teklifin kendisine gelmediğini duyurmuştu. Şimdilerde oyunculuk yerine sunuculuk yapan yakışıklı isim odak noktası haline geldi. Neler oluyor?
Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunu Murat Yıldırım’dan devralan ve programda çok eğlenceli bir sunum yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeniden görev başına döndü. ATV’de yayınlan başarılı programda zeka ve bilgi ölçülerken aynı zamanda eğlenceli anlara da şahitlik ediliyor. Her bölümünde birbirinden farklı yarışmacının bulunduğu başarılı yapımda yarışanlar ise Kenan İmirzalıoğlu ile tanışmış oluyor.
Efendiliği ve yakışıklılığı ile bilinen başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu, Kenan Işık’la başlayan serüveni devam ettiriyor. Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimlerden sonra programın sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu şimdilerde programla özdeşleşmiş durumda. Peki, Kim Milyoner Olmak İster programı ne zaman başlıyor?
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09 May 2021 - 21:10 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.