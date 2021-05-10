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- 10 May 2021 - 10:35 G: 10 May 2021 - 10:36

Otomotiv Sektöründe Krizler Büyüyor! Çip Krizinden Sonra Oksijen Eksikliği Üretim Durdurdu!

Otomotiv sektöründe yaşanan krizler bitmiyor. Önce pandemi derken ardından yaşanan çip krizi ve şimdide Oksijen eksikliği. Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'da bir hafta daha üretime dönmüyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

Kovid-19 vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının, tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

10 May 2021 - 10:35 AA - Ekonomi

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