Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Ömür’ün Üzeri Çizildi! İlyas Seçimini Resmen Yaptı, Ortalık Fena Halde Karışacak! Hızır Şimdi Deliye Dönecek…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümüne ait fragman resmen yayınlandı. Sevilerek izlenen dizinin fragmanında ise İlyas’ın seçtiği isim dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu olay ise seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu.
İlyas’ın seçimini yaptığını gösteren fragmanda ise Ömür’ün üzeri resmen çizildi. Ömür ve İlyas’ın birlikte olmasına çok sevinen sosyal medya takipçileri ise büyük bir şok içerisinde kaldı-Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölümse büyük yankı uyandırıyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü ise Salı akşamı ekranlara gelecek. Reyting rekorlarını kıracak olan dizinin 194. Bölüme ait fragmansa kısa süre önce yayınlandı.
Özellikle ATV kanalının izleyicisine hitap eden bir dizi olduğu için beğenilerek izlenen dizinin her bölümü büyük yankı uyandırıyor. 194. Bölümde ise İlyas’ın Pınar’a “Akşam seninle bir yemek yiyelim mi?” sözleri damgasını vurdu. Boşanmak isteyen Ömür ise “Ben boşanmak istiyorum” diyor. İlyas ise buna karşılık olarak; “Eşyalarını al git” diyerek restini çekiyor.
10 May 2021 - 17:12 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.