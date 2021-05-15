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- 15 May 2021 - 12:46 G: 15 May 2021 - 13:11

Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları

ATV, izleyenlerinin karşısına yepyeni bir dizi olan “Bozkır Arslanı Celaleddin” ile çıkmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı Bozkır Arslanı Celaleddin’in konusunun Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah olduğu biliniyor. Yapımcı koltuğunda Mehmet Bozdağ’ın oturduğu dizinin 1.bölüm fragmanı büyük bir ilgi görüyor. Merakla beklenen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları…

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tecrübeli yapımcı Mehmet Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizilerinden sonra ATV izleyicilerinin karşısına “Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisiyle çıkıyor. Genel yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizide, yönetmen koltuğunda Nurgissa Almurat oturuyor. Türk dünyasının yıldız isimlerini dizi kadrosunda toparlayan Bozkır Arslanı Celaleddin, kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’ın yaşam öyküsünü ele alıyor. Dizinin ana karakteri olan Celaleddin Harzemşah’ı ise oyuncu Emre Kıvılcım canlandırıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 1.bölüm fragmanını izleyiciyle paylaşan ATV, diziyi 21 Mayıs Cuma günü yayınlayacak.

15 May 2021 - 12:46 - Dizi Haberleri

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