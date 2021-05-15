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15 May 2021 - 12:46

Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları

ATV, izleyenlerinin karşısına yepyeni bir dizi olan “Bozkır Arslanı Celaleddin” ile çıkmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı Bozkır Arslanı Celaleddin’in konusunun Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah olduğu biliniyor. Yapımcı koltuğunda Mehmet Bozdağ’ın oturduğu dizinin 1.bölüm fragmanı büyük bir ilgi görüyor. Merakla beklenen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları…