Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Deprem! Sedat Peker'in Açıklamalarından Sonra Kaldırılıyor... O Oyuncu Veda Etti Bile! Dizi Bitiyor...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sevinç Kıranlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin 195. Bölümünde ise Hızır’ın oğlu olan Hızır Ali ve Didem’in düğünü yapılmış, düğünden hemen sonra ise Didem ve Hızır Ali vurulmuştu. Didem diziye veda ederken, Hızır Ali’ye ise Didem’in yasını tutmak kalmıştı.

Sedat Peker ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir sahnede yer alan, “Aslında onların içindeki zayıf halka Peker İshak abi. İcraatı var abi oradan biliyorum. İyi tetikçidir. Kendini övmeyi seviyor ama konuşuyor yani” sözlerini kendisine gönderme olarak algılamıştı. Sedat Peker konu hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.



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