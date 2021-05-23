Mehmet Ali Erbil Milyonları ‘Kandırmış!’ Gelin Güvey Olduğu Ortaya Çıktı! Sevgilisi Deniyordu, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkasında…

Çapkınlığıyla bilinen başarılı şovmen uzun bir süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Eski sağlığına yavaş yavaş kavuşan Mehmet Ali Erbil ise kısa bir süre önce “Kadınlara DM’den yazıyorum” sözleriyle şok etkisi bırakmıştı. Peki, sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu, hangi açıklamalara yer verdi?

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi olarak ortaya çıkan İzmitli iş kadını Funda Aksu, konu hakkında birkaç gün sessiz kalmıştı. Kendisinde 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil’e sevgili olup olmadığı merak konusu olurken sonunda bir açıklama geldi. Bununla birlikte birçok kişi ise sosyal medya üzerinden “Mehmet Ali Erbil şaka yapmış resmen bizi kandırmış” yorumları yapıldı.



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