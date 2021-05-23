Mehmet Ali Erbil Milyonları ‘Kandırmış!’ Gelin Güvey Olduğu Ortaya Çıktı! Sevgilisi Deniyordu, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkasında…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil sosyal medyanın yorumlarına göre “Milyonları kandırdı!” Kendi kendine gelin güvey olan Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi olduğu iddia edilen kişi her şeyi tek tek açıklandı. Meğer perde arkasında…
Çapkınlığıyla bilinen başarılı şovmen uzun bir süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Eski sağlığına yavaş yavaş kavuşan Mehmet Ali Erbil ise kısa bir süre önce “Kadınlara DM’den yazıyorum” sözleriyle şok etkisi bırakmıştı. Peki, sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu, hangi açıklamalara yer verdi?
Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi olarak ortaya çıkan İzmitli iş kadını Funda Aksu, konu hakkında birkaç gün sessiz kalmıştı. Kendisinde 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil’e sevgili olup olmadığı merak konusu olurken sonunda bir açıklama geldi. Bununla birlikte birçok kişi ise sosyal medya üzerinden “Mehmet Ali Erbil şaka yapmış resmen bizi kandırmış” yorumları yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.