Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama…

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi ekranlara geldiği süre boyunca reyting rekorlarını kırmaya devam edecek gibi duruyor. Fakat kısa bir süre önce diziden bir başrol oyuncusunun veda edeceği açıklandı.

Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, hafta üç kardeşin iyileşebilmesi için büyük bir umut oluşturuyordu. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabındaki Çöp Ev isimli hikâyeden etkilenerek hayata geçirilen dizinin orijinal hikayesinde ise Han ve İnci isminde iki isim bulunmuyordu.



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