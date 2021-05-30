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- 30 May 2021 - 15:55 G: 30 May 2021 - 16:11

Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama…

TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Sevilen dizi sezon finali yapacakken bir ismin vedası da kısa süre önce birinci ağızdan doğrulandı. Birçok kişi ise daha iddialar gündeme yeni düşmüşken; “kavga ettiler” söylentisini oluşturmuştu. Sevilen ismin vedasının arkasındaki sebep ise ortaya çıktı.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi ekranlara geldiği süre boyunca reyting rekorlarını kırmaya devam edecek gibi duruyor. Fakat kısa bir süre önce diziden bir başrol oyuncusunun veda edeceği açıklandı.

Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, hafta üç kardeşin iyileşebilmesi için büyük bir umut oluşturuyordu. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabındaki Çöp Ev isimli hikâyeden etkilenerek hayata geçirilen dizinin orijinal hikayesinde ise Han ve İnci isminde iki isim bulunmuyordu.

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30 May 2021 - 15:55 - Dizi Haberleri

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