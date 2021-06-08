Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor!

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi 2011’de başlamış ve final yapmadan ekranlara veda etmişti. Dizinin finalini merak edilenler ise şok içerisinde kalmıştı. Peki, yeni Leyla kim oldu?

İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer almıştı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır’ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrılmıştı. Senaristte başarılı bir ölüm senaryosu yazmıştı. Mecnun ise ömrünün geri kalanında gerçek Leyla’sını arayarak geçirmiştir. Şimdi ise yeni Leyla resmen ortaya çıktı!



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