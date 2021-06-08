Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Haz 2021 - 20:26 G: 08 Haz 2021 - 21:11

Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Leyla İle Mecnun sadece 3 sezon sürmesine rağmen seyircisinde büyük bir etki bırakmıştı. Dikkatleri üzerine çeken ve aile dizisi olarak bilinen Leyla İle Mecnun’un yeniden başlamasını isteyenlere karşılık olarak ise Acun Ilıcalı düğmeye basmış ve projesini tüm dünyaya duyurmuştu.

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi 2011’de başlamış ve final yapmadan ekranlara veda etmişti. Dizinin finalini merak edilenler ise şok içerisinde kalmıştı. Peki, yeni Leyla kim oldu?

İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer almıştı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır’ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrılmıştı. Senaristte başarılı bir ölüm senaryosu yazmıştı. Mecnun ise ömrünün geri kalanında gerçek Leyla’sını arayarak geçirmiştir. Şimdi ise yeni Leyla resmen ortaya çıktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

08 Haz 2021 - 20:26 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokakların Volkan’ı Kansere Yakalanmıştı, Yeni Kararını Aldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Boğaç Aksoy… mask
Arka Sokakların Volkan’ı Kansere Yakalanmıştı, Yeni Kararını Aldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Boğaç Aksoy…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 7 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 7 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Veda! Hızır Didem’i Unutamadı, Şimdi Birde Bu Acıyla Sarsılacak! “Elveda Baba!” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Veda! Hızır Didem’i Unutamadı, Şimdi Birde Bu Acıyla Sarsılacak! “Elveda Baba!”
Çukur Dizisinde Amcanın Ölümü “Çok Şükür” Dedirtti! Koçavalılar Yerle Bir Ettiler! İzleyenler Keyiften Dört Köşe Oldu! Vartolu Harekete Geçti! mask
Çukur Dizisinde Amcanın Ölümü “Çok Şükür” Dedirtti! Koçavalılar Yerle Bir Ettiler! İzleyenler Keyiften Dört Köşe Oldu! Vartolu Harekete Geçti!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 8 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 8 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu? mask
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu?
Fox Şef Akademi Yarışması Başvurusu Nasıl Yapılır? Şef Akademi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? mask
Fox Şef Akademi Yarışması Başvurusu Nasıl Yapılır? Şef Akademi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
Şef Akademi Sunucusu Kim? Şef Akademi Jüri Üyeleri ve Yarışmacıları mask
Şef Akademi Sunucusu Kim? Şef Akademi Jüri Üyeleri ve Yarışmacıları
Şef Akademi Sunucusu Öykü Serter Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Şef Akademi Sunucusu Öykü Serter Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokakların Volkan’ı Kansere Yakalanmıştı, Yeni Kararını Aldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Boğaç Aksoy… mask
Arka Sokakların Volkan’ı Kansere Yakalanmıştı, Yeni Kararını Aldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Boğaç Aksoy…
Demet Özdemir İçleri Sızlattı, Yaşadığı Travma Ağızları Açık Bıraktı! "Böyle Baba Mı Olur!" Koltuk Arkasına Saklanıp... Kelimeler Tükendi, Milyonlar Titredi! mask
Demet Özdemir İçleri Sızlattı, Yaşadığı Travma Ağızları Açık Bıraktı! "Böyle Baba Mı Olur!" Koltuk Arkasına Saklanıp... Kelimeler Tükendi, Milyonlar Titredi!
Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor! mask
Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor!
EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda? mask
EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda?
Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak? mask
Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak?
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..." mask
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status