Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor!
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Leyla İle Mecnun sadece 3 sezon sürmesine rağmen seyircisinde büyük bir etki bırakmıştı. Dikkatleri üzerine çeken ve aile dizisi olarak bilinen Leyla İle Mecnun’un yeniden başlamasını isteyenlere karşılık olarak ise Acun Ilıcalı düğmeye basmış ve projesini tüm dünyaya duyurmuştu.
Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi 2011’de başlamış ve final yapmadan ekranlara veda etmişti. Dizinin finalini merak edilenler ise şok içerisinde kalmıştı. Peki, yeni Leyla kim oldu?
İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer almıştı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır’ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrılmıştı. Senaristte başarılı bir ölüm senaryosu yazmıştı. Mecnun ise ömrünün geri kalanında gerçek Leyla’sını arayarak geçirmiştir. Şimdi ise yeni Leyla resmen ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.