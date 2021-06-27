- 27 Haz 2021 - 12:51

Masterchef Nerede Çekiliyor? Masterchef 2021 Stüdyosu Nerede?

Türkiye’nin fenomen programları arasında yer alan MasterChef, 2021 yılında yeni sezonuyla ekranlara geri dönmek için geri sayıma başlıyor. Her yıl Survivor finalinin hemen ardından başlayan MasterChef programının 2021 yılında da aynı şekilde başlaması bekleniyor. Survivor 2021’in finale yaklaşmasıyla birlikte MasterChef’e dahil detaylar seyircisi tarafından merak edilmeye başlanıyor. Masterchef nerede çekiliyor? Masterchef 2021 stüdyosu nerede? İşte, tüm detaylar…

Dünyada oldukça popüler bir yemek yarışması olan MasterChef, Türkiye’deki yayın hayatına 2011 yılından bu yana devam ediyor. Bu sezon da TV8 ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam eden MasterChef, 2021 yılı sezonu için geri sayıma başlıyor. Uzun süredir Survivor finalinin hemen ardından başlayan MasterChef, Survivor 2021’in yavaş yavaş finale yaklaşmasıyla birlikte yeniden magazin gündemlerine geliyor. Bu sene de Survivor’ın ardından yayına girecek olan MasterChef’in yine temmuz ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen MasterChef programı hakkındaki tüm detaylar seyircisi tarafından merak ediliyor. MasterChef, bu defa nerede çekildiği ile magazin gündemlerini meşgul ediyor.

27 Haz 2021 - 12:51 - Dizi Haberleri

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