Survivor İsmail’in Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Batuhan Çılgına Dönecek, Delirecek! O İsimle Yan Yana Geldi, Ada Ayağa Kalktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Eleme potasına giden isimler: Aleyna, Steven ve Ayşe olmuştu. Aleyna ve Ayşe eleme potasından aile içerisindeki sıkıntılardan dolayı yüksek SMS alırken; Steven ise yarışmadan elenen isim oldu. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan önce ise iki takımın adaları birleşmişti.

Artık farklı adalarda değil aynı adalarda bulunana isimlerin birbirleriyle anlaşamadığı da bilinen gerçeklerden birisiydi. Özellikle Dora ve İsmail’in birbirlerine olan soğuk ve nefret dolu yaklaşımları seyirciyi çileden çıkartıyordu! Şimdi ise iki ismin çok yakın olması Batuhan’ı deliye döndürdü. Sert bir şekilde onlar konuşurken araya giren Batuhan ise açıklamasıyla şok etkisi yarattı.



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