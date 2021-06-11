Survivor İsmail’in Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Batuhan Çılgına Dönecek, Delirecek! O İsimle Yan Yana Geldi, Ada Ayağa Kalktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, tüm dengeleri değiştirdi. Asla konuşmadığı kişiyle birlikte dost olmaya başlayan İsmail’e ise hayranları büyük tepki gösterdi. Parkur alanında ve oyunlarda birbirlerine demediklerini bırakmayan, küfür ve hakarete kadar uzanan ilişkilerinden sonra dost olarak gözükmeleri seyirciyi çileden çıkarttı. İsmail'in bu halleri ise Survivor izleyicisi tarafından; "Büyük oyun, Batuhan çıldıracak" yorumları geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Eleme potasına giden isimler: Aleyna, Steven ve Ayşe olmuştu. Aleyna ve Ayşe eleme potasından aile içerisindeki sıkıntılardan dolayı yüksek SMS alırken; Steven ise yarışmadan elenen isim oldu. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan önce ise iki takımın adaları birleşmişti.
Artık farklı adalarda değil aynı adalarda bulunana isimlerin birbirleriyle anlaşamadığı da bilinen gerçeklerden birisiydi. Özellikle Dora ve İsmail’in birbirlerine olan soğuk ve nefret dolu yaklaşımları seyirciyi çileden çıkartıyordu! Şimdi ise iki ismin çok yakın olması Batuhan’ı deliye döndürdü. Sert bir şekilde onlar konuşurken araya giren Batuhan ise açıklamasıyla şok etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.