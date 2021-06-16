Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?
İddialı bir yaz dizisiyle izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Star TV, Ada Masalı dizisini yayına hazırlıyor. Dizi; tanıtım fragmanı, başrol oyuncuları ve konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Ada Masalı’nın tanıtım fragmanında görülen dizinin çekildiği yerin doğal güzelliği televizyon severleri büyülüyor. Hal böyle olunca Ada Masalı’nın nerede çekildiği sorusu gündemdeki yerini alıyor. Ada Masalı hangi adada çekiliyor? Star Tv dizisi ada masalı nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
Yaz için ekranların renklemeye başladığı televizyon dünyası yeni bir diziye merhaba demeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bulunduğu Ada Masalı dizisi Star TV ekranlarından seyircisine merhaba demek için geri sayıma başlıyor.
Ele aldığı hikaye ve oyuncularıyla yayınlanmadan gündem olmayı başaran Ada Masalı dizisinin kadrosunda; başrol oyuncularına ek olarak, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi isimler yer alıyor. Tanıtım fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Ada Masalı, hikayenin geçtiği mekanın doğal güzelliğiyle de televizyon severleri büyülüyor. Dizi severler ise Ada Masalı’nın nerede çekildiğini merak etmeye başlıyor.
16 Haz 2021 - 08:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.