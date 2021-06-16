Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Haz 2021 - 08:46

Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?

İddialı bir yaz dizisiyle izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Star TV, Ada Masalı dizisini yayına hazırlıyor. Dizi; tanıtım fragmanı, başrol oyuncuları ve konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Ada Masalı’nın tanıtım fragmanında görülen dizinin çekildiği yerin doğal güzelliği televizyon severleri büyülüyor. Hal böyle olunca Ada Masalı’nın nerede çekildiği sorusu gündemdeki yerini alıyor. Ada Masalı hangi adada çekiliyor? Star Tv dizisi ada masalı nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

Yaz için ekranların renklemeye başladığı televizyon dünyası yeni bir diziye merhaba demeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bulunduğu Ada Masalı dizisi Star TV ekranlarından seyircisine merhaba demek için geri sayıma başlıyor.

Ele aldığı hikaye ve oyuncularıyla yayınlanmadan gündem olmayı başaran Ada Masalı dizisinin kadrosunda; başrol oyuncularına ek olarak, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi isimler yer alıyor. Tanıtım fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Ada Masalı, hikayenin geçtiği mekanın doğal güzelliğiyle de televizyon severleri büyülüyor. Dizi severler ise Ada Masalı’nın nerede çekildiğini merak etmeye başlıyor.

16 Haz 2021 - 08:46 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baht Oyunu Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Baht Oyunu Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Cam Tavanlar Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Cam Tavanlar Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Cam Tavanlar Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 16 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 16 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 16 Haziran 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 16 Haziran 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle! mask
Şef Akademi Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 728. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 728. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Neslihan Atagül'ün Eşi Öyle Şeyler Dedi Ki, Gören Duyan Şok Oldu! Akıllarda Alişan - Buse Varol Rüzgarları Esti! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış... mask
Neslihan Atagül'ün Eşi Öyle Şeyler Dedi Ki, Gören Duyan Şok Oldu! Akıllarda Alişan - Buse Varol Rüzgarları Esti! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakanlık Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! İç Piyasayı Korumak Amaç! mask
Bakanlık Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! İç Piyasayı Korumak Amaç!
Herkesin Azda Olsa Hayalidir! TİGEM Safkan Arap Yarış Atı Satacak! mask
Herkesin Azda Olsa Hayalidir! TİGEM Safkan Arap Yarış Atı Satacak!
Olaylı Maçın Ardından Muhtemel Rakiplerimizin Puan Durumu! Paramotor Dikkatleri Dağıttı! mask
Olaylı Maçın Ardından Muhtemel Rakiplerimizin Puan Durumu! Paramotor Dikkatleri Dağıttı!
Havada Bir Anda Belirdi! Futbolcular Ne Yapacağını Şaşırdı! Paramotorla Sahaya İndi! mask
Havada Bir Anda Belirdi! Futbolcular Ne Yapacağını Şaşırdı! Paramotorla Sahaya İndi!
Tam 1 Milyon 240 Bin Koronavirüs Aşısı! Türkiye Salgından Kurtulmaya Doğru Gidiyor! mask
Tam 1 Milyon 240 Bin Koronavirüs Aşısı! Türkiye Salgından Kurtulmaya Doğru Gidiyor!
İsrail'in Ateşkeş Yalanı! Seçim Kutlaması Bombalı Saldırılara Dönüştü! Gazze Ateş Altında! mask
İsrail'in Ateşkeş Yalanı! Seçim Kutlaması Bombalı Saldırılara Dönüştü! Gazze Ateş Altında!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status