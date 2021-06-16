Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?

Yaz için ekranların renklemeye başladığı televizyon dünyası yeni bir diziye merhaba demeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bulunduğu Ada Masalı dizisi Star TV ekranlarından seyircisine merhaba demek için geri sayıma başlıyor.

Ele aldığı hikaye ve oyuncularıyla yayınlanmadan gündem olmayı başaran Ada Masalı dizisinin kadrosunda; başrol oyuncularına ek olarak, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi isimler yer alıyor. Tanıtım fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Ada Masalı, hikayenin geçtiği mekanın doğal güzelliğiyle de televizyon severleri büyülüyor. Dizi severler ise Ada Masalı’nın nerede çekildiğini merak etmeye başlıyor.