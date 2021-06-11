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- 11 Haz 2021 - 16:47 G: 11 Haz 2021 - 17:16

Arka Sokaklar Dizisinde Senaryo Değişikliği! Hüsnü Çoban’ın Çocukları Deniyordu, Bir İsim Daha Eklendi! Hüsnü Çoban ve Rıza Baba Yıkılacak…

Kanal D ekranlarında çok uzun zamandan beri gördüğümüz Arka Sokaklar dizisinde damga vuran ayrılıklar yaşanıyor. Dizinin kaderi resmen değişiyor. Senaryo büyük bir değişikliğe uğrayacak. Ekranlarda görmeye alıştığımız dizilerden biri olan Arka Sokaklar adlı dizide 3 başrol oyuncusu diziye veda ediyor. Ayrılık çanları bu sefer Arka Sokaklar dizisi için çalacak. Diziden ayrılacak isimleri duyanların ağzı açık kalacak.

Yayın hayatına girdiği günden beri uzun yıllar boyuncu reyting rekorlarında yerini koruyan dizi bugüne kadar gelmeyi başardı. Dizinin yayınlanma tarihinden beridir birçok yeni diziler yayınlandı ve birçok dizi final yaptı. Fakat Arka Sokaklar dizisi bunların hiçbirinden etkilenmedi ve zirvedeki yerini bugünlere kadar korumayı başardı.

Dizinin sezon finaline doğru yaklaştıkça oyuncular hakkında gelen iddialar ise herkesi oldukça fazla şaşırttı. Arka Sokaklar dizisinin 3 demirbaş oyuncusu diziye veda edecek. Beklenilmeyen veda herkesi şoka uğrattı. Peki, Arka Sokaklar adlı diziden ayrılacak olan ünlüler kimler?

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11 Haz 2021 - 16:47 Ankara- Yaşam

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Arka Sokaklar Dizisinde Senaryo Değişikliği! Hüsnü Çoban’ın Çocukları Deniyordu, Bir İsim Daha Eklendi! Hüsnü Çoban ve Rıza Baba Yıkılacak… mask
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