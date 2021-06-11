Alişan Buse Varol’un Pabucunu Dama Attı! Son Aşkını Paylaştı, Ortalık Karıştı! Demet Akalın’ın Eşi Devreye Girdi! Yorumlar Gırla Gidiyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, eşi Buse Varol’un pabucunu dama attı. İlk aşkı Buse Varol’un kısa bir süre önce fotoğrafını paylaşan Alişan daha sonra ise hayatının son aşkı denilecek kişiyle pozlarını paylaştı!
Alişan’dan gelen bu paylaşımdan sonra ise sosyal medyada büyük yankı uyandırıldı. Sevilen ismin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Demet Akalın’ın eşi ise devreye girerek bir yorumda bulundu. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, Demet Akalın ile birlikte sunmuş olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının kapanmasıyla birlikte bir parça üzüntü yaşamıştı. Yerlerine Seda Sayan’ın gelecek olmasıyla birlikte ise Demet Akalın ve Alişan Seda Sayan’ı Instagram hesaplarından takipten çıkartmıştı! Peki, Alişan nasıl bire paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.