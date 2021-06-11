Alişan Buse Varol’un Pabucunu Dama Attı! Son Aşkını Paylaştı, Ortalık Karıştı! Demet Akalın’ın Eşi Devreye Girdi! Yorumlar Gırla Gidiyor!

Alişan’dan gelen bu paylaşımdan sonra ise sosyal medyada büyük yankı uyandırıldı. Sevilen ismin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Demet Akalın’ın eşi ise devreye girerek bir yorumda bulundu. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, Demet Akalın ile birlikte sunmuş olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının kapanmasıyla birlikte bir parça üzüntü yaşamıştı. Yerlerine Seda Sayan’ın gelecek olmasıyla birlikte ise Demet Akalın ve Alişan Seda Sayan’ı Instagram hesaplarından takipten çıkartmıştı! Peki, Alişan nasıl bire paylaşım yaptı?



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