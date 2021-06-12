Türkiye Yalnız! Filistin'e Ayrıcalıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor! Sırada Ticari Ayrıcalıklar Var!
Türkiye tarihte yaşadığımız acı hatıraları unutarak insanı duygularla Filistin Devletine ayrıcalıklar tanımaya devam ediyor. Filistin konusunda dünya devletlerinin aksine tek başına bir mücadele sürdüren Türkiye'nin ticari ayrıcalık tanıdığı ülkeler arasına Filistin'i katması memnuniyetle karşıladı. İşte detaylar...
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Useyli, Türkiye'nin ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına Filistin'i dahil etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'ye aldığı karardan dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, kararı "iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" olarak değerlendirdi.
Useyli, "Filistin yönetiminin, İsrail işgalinden ekonomisini kademeli olarak ayırması, Filistin'in üretimini çeşitlendirmesi, ithalatı artırması ve ihracatı teşvik etmesi" bakımından kararın önemli olduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklenmişti.
12 Haz 2021 - 08:58 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.